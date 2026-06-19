Un concurso de fotografía y un nuevo ciclo de conciertos, actividades de la concatedral de La Redonda este verano

El párroco del templo riojano, Víctor Manuel Jiménez, y el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, presentan las actividades culturales veraniegas de La Redonda - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un concurso de fotografía, denominado 'La Redonda infinita', y un nuevo ciclo de concierto, así como las visitas guiadas nocturnas -los viernes de julio-, son algunas de las actividades organizadas por la concatedral de La Redonda de Logroño para este verano.

Unas iniciativas culturales que han dado a conocer el párroco del templo riojano, Víctor Manuel Jiménez, y el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor. "Queremos que la Concatedral de la Redonda siga siendo un faro espiritual para los ciudadanos de Logroño, peregrinos, turistas, visitantes, que siga siendo un templo de patrimonio vivo y abierto para todos", ha apuntado Jiménez.

Ha añadido que se busca que "La Redonda esté siempre proponiendo una historia viva, una cultura abierta, para que podamos realmente hacer que el patrimonio hable al ser humano de hoy; un patrimonio de hace 500 años que se actualice, hable y sea realmente un patrimonio pedagógico, educativo y que estéticamente también colabore en lo que la cultura tiene que colaborar, que es hacer una humanidad realmente más bella y más inclusiva de todo tipo de arte, de valores y de estética cristiana".

Por su parte, Pérez Pastor ha puesto en valor las diferentes actuaciones que parte del templo riojano, más allá de la riqueza patrimonial que el mismo tiene, para darle mayor difusión. En el caso del concurso de fotografía ha destacado que "se trata de un medio de expresión tremendamente al alcance de mucha gente, que estimula la sensibilidad de quien tiene una cámara".

Ha destacado también los conciertos "magníficos" que hacen que "este lugar se llene de un contenido etéreo, momentáneo, que es la música", en lo que es "una gran apuesta cultural para este verano, con sede, con epicentro en la concatedral de la Redonda".

'LA REDONDA INFINITA'

Entre las propuestas destaca el concurso de fotografía artística "La Redonda Infinita", que se completará con la edición de un libro fotográfico colectivo y una exposición pública de las imágenes seleccionadas.

El proyecto, coordinado por la Concatedral de la Redonda, propone una mirada contemporánea sobre el patrimonio exterior e interior del templo: fachada, pórtico principal, torres, campanarios, plaza del Mercado, entorno urbano, naves, bóvedas, capillas, retablos, rejerías, esculturas, pinturas y detalles ornamentales.

La convocatoria estará abierta a fotógrafos profesionales y aficionados, y valorará especialmente la originalidad, la calidad técnica, la capacidad narrativa y la sensibilidad hacia el patrimonio. Las fotografías seleccionadas formarán parte de un libro colectivo, con una previsión de entre 60 y 80 imágenes, acompañado de textos explicativos sobre el valor patrimonial de la Concatedral.

Asimismo, una selección de entre 20 y 30 fotografías integrará una exposición pública que se instalará en el deambulario del templo, con posibilidad de itinerancia por otros espacios culturales de Logroño y La Rioja.

El calendario orientativo prevé el lanzamiento del concurso en junio, la recepción de fotografías durante los meses de junio y julio, el fallo del jurado en julio, y la edición del libro y la exposición en septiembre. La iniciativa contará con la colaboración de especialistas en fotografía, asociaciones de fotógrafos de Logroño y La Rioja, historiadores del arte y representantes culturales.

CICLO 'MÚSICA EN LA REDONDA' 2026

Junto al concurso de fotografía, la Concatedral presenta también el ciclo 'Música en la Redonda' 2026, que reunirá durante los próximos meses distintas propuestas musicales en el marco del templo. El programa comenzará el 11 de julio, a las 20,45 horas, con el concierto de coro y órgano del 'Requiem' de Gabriel Fauré, interpretado por la Coral Andra Mari de Errentería, Guipúzcoa.

El ciclo continuará el 18 de julio, a las 20,45 horas, con un concierto de campanas a cargo de la Asociación Campaneros de La Rioja. El 25 de julio, también a las 20.45 horas, se celebrará el concierto 'Cántico espiritual. San Juan de la Cruz', con el Coro Llama de Amor Viva y el cuarteto de viento Atenco, de Jaén. El 30 de julio, a las 20.45 horas, actuará el grupo góspel Aba Taano.

La programación se completará el 21 de septiembre, a las 21,00 horas, con un concierto de órgano a cargo de Thomas Ospital, de Francia, y el 17 de octubre, a las 20,45 horas, con el concierto del Coro Concordia.

Los conciertos serán gratuitos a excepción del de Aba Taano que tendrá precio simbólico, cuyo beneficios se destinarán a un orfanato en Uganda.

AMPLIACIÓN DE VISITAS Y RECORRIDOS NOCTURNOS

Ante la buena acogida que han tenido las visitas a la torre norte, la Concatedral amplía su horario de martes a domingo, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas. Como complemento a esta propuesta, se retomarán las visitas guiadas nocturnas con el nuevo sistema de iluminación ornamental del interior de la Concatedral.

Tendrán lugar todos los viernes del mes de julio, a las 21,00 horas. La reserva podrá realizarse a través del correo electrónico visitas@laredonda.org. Con estas iniciativas, la Concatedral de Santa María de la Redonda refuerza su compromiso con la conservación, difusión y disfrute responsable del patrimonio histórico-artístico de La Rioja, abriendo nuevos espacios de encuentro entre la cultura, la música, la fotografía y la vida de la comunidad cristiana.