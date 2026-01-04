El concurso fotográfico 'Naturaleza de La Rioja' repartirá en su 19 edición 9.000 euros en 8 premios de 4 categorías

Archivo - Exposición itinerante del XVIII concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja' - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acercar el respeto y la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad riojana a todo el mundo a través del arte de la fotografía es uno de los principales reto del concurso 'Naturaleza de La Rioja' que, en 2026, cumplirá su 19ª edición. El plazo de presentación de imágenes estará abierto hasta el próximo 26 de enero de 2026.

Con esta nueva edición se busca, una vez más, la mirada más rica y diversa sobre el medio natural riojano. La convocatoria repartirá 9.000 euros en ocho premios de cuatro categorías temáticas y las obras seleccionadas formarán parte de una exposición itinerante de gran formato al aire libre.

El concurso está organizado con la colaboración de la Federación Riojana de Fotografía y La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de la Rioja S.A.U.

Una vez cerrado el plazo de presentación de imágenes, y tras la valoración del jurado, se harán públicos los ganadores el próximo 13 de marzo de 2026.

9.000 EUROS EN 8 PREMIOS

En esta edición del certamen se repartirán 9.000 euros repartidos en ocho premios que, a su vez, se dividen en cuatro categorías temáticas, a las que se añade un premio especial a un autor residente en La Rioja.

Las categorías establecidas son: 'Paisajes naturales de La Rioja', 'Flora y Fauna de La Rioja', 'El ser humano y la naturaleza en La Rioja' para animar a los fotógrafos a captar a las personas que interactúan directamente con los entornos más naturales de la región y un premio a la 'Fotografía artística sobre la naturaleza de La Rioja'.

Al primer premio de cada categoría se otorgarán 1.500 euros mientras que para los segundos la cuantía será de 1.000 euros, excepto para la categoría de 'El ser humano y la naturaleza de la Rioja' en la que solo se otorga un único premio de 1.000 euros. Además, el certamen incluye históricamente una categoría de premio para la mejor fotografía de residentes en La Rioja, premio que alcanza los 500 euros.

Desde la anterior edición, el concurso concede además del premio en metálico, reconocimientos de la Confederación Española de Fotografía (CEF) como son medallas de oro, plata y bronce en las categorías de 'Paisajes naturales de La Rioja' y 'El ser humano y la naturaleza en La Rioja', distinciones de gran prestigio y muy valoradas en el mundo de los aficionados y aficionadas a la fotografía.

Asimismo, se concederán también medallas de oro y plata la Federación Riojana de Fotografía (FRF) en las categorías de flora y fauna y fotografía artística, y de bronce a un 'fotógrafo/a' residente en La Rioja.

MAYOR VARIEDAD POSIBLE.

Con estas categorías temáticas se busca recoger la mayor variedad posible de miradas, puntos de vista y, por supuesto, de elementos que reflejen la riqueza y la diversidad de la naturaleza riojana.

La presentación de las obras se realizará exclusivamente en formato digital y a través de una plataforma online a la que se accederá a través de la web www.larioja.org/concursofotonaturaleza. Las bases de esta edición también se pueden descargar desde dicha dirección web.

Como en la edición anterior, los fotógrafos participantes deberán subir las imágenes a la plataforma digital de organización de concursos 'Fotogenius', ampliamente extendida entre los fotógrafos profesionales y aficionados. Los autores tienen también a su disposición un correo electrónico infonaturalezafoto@larioja.org para resolver cualquier duda que pueda tener sobre el concurso y sus bases.

18 EDICIONES

El concurso de fotografía de naturaleza del Gobierno de La Rioja nació con el objetivo de promover en la sociedad el respeto y la conservación de la biodiversidad mediante el arte de la fotografía y en estos años se ha consolidado como una cita ineludible para todos los amantes del medio ambiente y de la fotografía de nuestro país.

En 2025 consiguió reunir a 226 fotógrafos y fotógrafas que han presentado al certamen un total de 1.382 imágenes que un año más nos han dejado espectaculares retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

Durante su andadura, el certamen ha conseguido atraer a un creciente número de autores no solo de nuestra región, también de otras partes de España y del extranjero. Hasta la fecha, las 18 ediciones del concurso han conseguido reunir 13.483 fotografías sobre el medio ambiente riojano.

El concurso fotográfico 'Naturaleza de La Rioja' se acompaña de una exposición itinerante que recoge las fotografías ganadoras y otras 22 imágenes presentadas al concurso. La muestra se presenta en paneles de gran formato y al aire libre y recorre a lo largo del año las plazas y calles de varias localidades riojanas.