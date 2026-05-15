Condenado a un año de cárcel un feriante por tocar las nalgas a 2 menores cuando subían a las camas elásticas en Logroño

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de La Rioja ha informado este viernes de que ha dictado sentencia condenatoria contra un feriante por un delito de agresión sexual a menores de 16 años.

Durante el juicio, el acusado reconoció los hechos y aceptó una sentencia de conformidad que le impone 1 año de prisión, la prohibición de acercarse a las menores y comunicarse con ellas durante 4 años, 5 años de Libertad Vigilada una vez cumplida la pena privativa de libertad y al pago de 300 euros en concepto de responsabilidad civil a cada una de las víctimas.

También se le condena a inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante 3 años.

Según los hechos probados que se recogen en la resolución judicial, el acusado es de nacionalidad portuguesa, de 55 años de edad y empleado de una atracción de camas elásticas.

Este hombre, el 26 de febrero de 2022 aprovechando las tareas que desempeñaba para ayudar a los niños a subir y bajar de la atracción instalada en el Parque Gallarza de Logroño, "movido por ánimo libidinoso, tocó las nalgas de las menores, ambas de 12 años de edad".