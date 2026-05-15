Condenado a 4 años y 6 meses de prisión por agredir sexualmente a su sobrino de 12 años en una vivienda en Logroño

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LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a un hombre de 56 años de edad de nacionalidad colombiana a 4 años y 6 meses de prisión por obligar a su sobrino de 12 años a hacerle una felación.

El acusado, que deberá cumplir la pena íntegramente, también ha sido condenado a 20 años de prohibición de comunicarse con el menor y de acercarse a él a menos de 200 metros; y 5 años de libertad vigilada con la obligación de participar en un programa de educación sexual.

Igualmente, se le imponen 10 años de inhabilitación para ejercer oficio o profesión relacionado con menores y al pago de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El acusado, tras reconocer los hechos, expresó ante el Tribunal su conformidad con la pena solicitada por la Fiscalía, que se mostró contraria a suspender la pena.

Los hechos ocurrieron en la noche del 8 al 9 de diciembre de 2021 en una vivienda de Logroño en la que el acusado convivía con su hermana y los cinco hijos de esta.

Esa noche el acusado, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, decidió ir a su dormitorio que compartía con sus sobrinos. Tras tumbarse boca arriba en la cama despertó al menor que dormía en la cama contigua a la suya le obligó a hacerle una felación.

Al menor no le sirvieron de nada sus súplicas ni su oposición a satisfacer los deseos libidinosos de su tío dada la diferencia de edad y complexión física.

La agresión sexual duró hasta que otro de los menores que se encontraba durmiendo en la misma habitación se despertó y alertó a otros familiares que pusieron fin a esta situación.