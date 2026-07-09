Condenado a tres años de prisión un logroñés por golpear con un vaso a un joven durante una pelea en un pub de Lugo

LUGO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a tres años de prisión a un joven acusado de agredir a otro con un vaso durante una pelea ocurrida en la madrugada del 5 de junio de 2022 en un establecimiento de ocio de la Rúa da Cruz, en plena zona de vinos de la capital lucense.

La sentencia considera acreditado que el procesado, natural de Logroño y que se encontraba en Lugo junto a unos amigos para asistir al día siguiente a un partido de fútbol en Ferrol, participó en una discusión que derivó en una trifulca que se llevó hasta el exterior del local.

Según concluye el tribunal, el acusado "estrelló en la cara un vaso que llevaba en la mano" contra uno de los implicados en la disputa, causándole lesiones de gravedad.

Las magistradas fundamentan su decisión en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento y en el testimonio prestado por la víctima durante el juicio, celebrado a mediados del pasado mes de junio. Como consecuencia del golpe, el perjudicado sufrió profundos cortes en la zona de la ceja y la mejilla izquierdas que precisaron tratamiento quirúrgico y la aplicación de 23 puntos de sutura.

La resolución judicial recoge además que las secuelas derivadas de la agresión consisten en una cicatriz irregular y deprimida en la región ciliar y otra en la mejilla, lesiones que le ocasionaron un perjuicio estético moderado. Además, deberá pagar en concepto de indemnización más de 14.000 euros a la víctima y 1.166 euros al Sergas.

Durante la vista oral, la Fiscalía había solicitado una condena de cinco años de prisión al considerar al acusado responsable de dos delitos de lesiones, ya que también resultó herida una joven que se encontraba en el local pero que no tuvo que ver con la pelea. Sin embargo, el tribunal ha rebajado la pena a tres años tras condenarlo únicamente por la agresión al principal perjudicado.

JUICIO

El acusado negó durante el juicio haber golpeado a ninguna de las víctimas y aseguró que su única intervención consistió en intentar separar a las personas que participaban en la pelea. Esta versión fue respaldada por los dos amigos que lo acompañaban aquella noche, quienes sostuvieron que la discusión había comenzado entre otros asistentes al local y que él trató de mediar para poner fin al enfrentamiento.

Frente a esa versión, el joven herido mantuvo que la agresión fue directa y se produjo tras un intercambio previo de palabras. También declaró la mujer que resultó lesionada durante el altercado, quien explicó que fue alcanzada de forma fortuita por el impacto de una copa, aunque reconoció que no fue objeto de una agresión dirigida contra ella.

Precisamente, la Audiencia ha absuelto al procesado del delito de lesiones relacionado con esta segunda víctima. Las magistradas entienden que la calificación jurídica sostenida por las acusaciones no permitía una condena por los hechos que finalmente quedaron acreditados durante el juicio, una decisión adoptada para garantizar el derecho de defensa y el principio acusatorio.

Durante el proceso también se analizaron las grabaciones del local y declararon agentes de la Policía Nacional que intervinieron aquella noche. Los policías confirmaron que ambos heridos señalaron al acusado como autor de las lesiones desde el primer momento y que fue detenido poco después de los hechos. Asimismo, indicaron que el joven presentaba algunas contusiones cuando fue trasladado a un centro sanitario.