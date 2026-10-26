Un Congreso internacional arranca en Logroño con la defensa del apoyo a familias como inversión estratégica

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Internacional de Políticas con Impacto en Familia ha comenzado esta mañana en la Universidad de La Rioja con una llamada a incorporar la perspectiva familiar al conjunto de las políticas públicas y a evaluar con rigor sus efectos.

El encuentro reúne durante tres jornadas a especialistas del ámbito académico, profesional e institucional para analizar cómo mejorar la respuesta de las administraciones a las necesidades de las familias.

La apertura oficial ha estado presidida por Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, y ha contado con la participación de María Martín Díez de Baldeón, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja; Javier Galiana García, director ejecutivo de la Universidad Internacional de La Rioja; y Ana María Vega Gutiérrez, codirectora académica del Congreso.

Durante el acto se ha destacado que, aunque pocas políticas públicas están dirigidas exclusivamente a las familias, muchas de ellas inciden directamente en sus condiciones de vida. Por ello, se ha subrayado la importancia de incorporar la perspectiva familiar de forma transversal y de fundamentar las decisiones públicas en la evidencia científica.

El Congreso está organizado por la Cátedra UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja, patrocinado por el proyecto ImpactoFamilia y cuenta con la colaboración de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

LA UNIVERSIDAD, AL SERVICIO DE LA MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Antes de la apertura oficial, Ana María Vega Gutiérrez, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado, directora de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural y codirectora académica del Congreso, ha celebrado la colaboración entre la Universidad de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja y el Gobierno regional para contribuir a mejorar las políticas públicas.

"Apoyar a la familia no es un gasto, es una inversión estratégica", ha afirmado, en referencia a su impacto en la demografía, el capital humano y la sostenibilidad.

Vega ha destacado que el objetivo es aportar conocimiento que ayude a las administraciones a valorar qué medidas funcionan y cómo pueden mejorar. En sus palabras, "la toma de decisiones no es nuestra, pero sí las universidades podemos contribuir a hacer una mejor política pública". En este sentido, ha señalado la importancia de identificar los recursos existentes, conocer mejor sus resultados y facilitar que la ciudadanía sepa a qué apoyos puede acceder.

La catedrática ha apuntado que España se encuentra entre los países europeos con menor inversión en políticas de familia, frente a una media europea del 3,2 % del PIB, según los datos a los que se ha referido. En el caso de La Rioja, ha precisado que existen numerosos recursos destinados a las familias, pero considera necesario analizar su eficacia, mejorar su coordinación y hacerlos más visibles para la sociedad riojana.

Entre los desafíos que requieren una respuesta integral, Vega ha mencionado el saldo vegetativo negativo de La Rioja, el invierno demográfico, la crisis de los cuidados y los problemas de salud mental en la adolescencia. Ante estos retos, ha defendido una evaluación continua que permita ajustar las actuaciones a los resultados: "Medir, medir para afinar y reformular si hace falta". También ha apelado a los medios de comunicación para dar mayor visibilidad a las experiencias y necesidades de las familias: "Convertir a la familia en noticia".

AVANZAR EN LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

La primera conferencia marco ha corrido a cargo de Elisa María Rodrigues de Araújo, profesora de la Universidad de Navarra, que ha presentado una propuesta académica para impulsar una convención internacional sobre los derechos de la familia.

La ponente ha explicado que, aunque el derecho internacional de los derechos humanos reconoce a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y establece su derecho a la protección, no existe un documento internacional específico que reúna y desarrolle los derechos de la familia como unidad.

La propuesta busca articular derechos y principios que actualmente se encuentran dispersos en distintos instrumentos, así como promover la incorporación de la perspectiva familiar y la evaluación del impacto que las normas pueden tener en las familias.

La iniciativa se encuentra en una fase de debate académico y aspira a abrir un espacio de participación para que personas expertas, instituciones y organizaciones sociales puedan contribuir a su desarrollo.

LAS POLÍTICAS FAMILIARES NECESITAN UN SISTEMA COORDINADO

La segunda conferencia marco ha estado protagonizada por Francesco Belletti, director del Centro Internazionale Studi Famiglia, de Milán (Italia), quien ha ofrecido una perspectiva comparada de las políticas familiares en distintos países.

Belletti ha subrayado la importancia de reconocer, también desde la fiscalidad, la contribución de las familias al bienestar individual y colectivo. Asimismo, ha destacado la necesidad de implicar a las empresas para avanzar hacia una conciliación real entre la vida laboral y familiar. "Las familias no necesitan medidas, necesitan un sistema", ha afirmado.

UNA MIRADA TRANSVERSAL A LAS POLÍTICAS CON IMPACTO EN FAMILIA

La sesión de la mañana ha concluido con la mesa redonda 'Políticas con impacto en familia', en la que han participado Esther Raya Díez, de la Universidad de La Rioja; Pablo Redondo Mora, de la Universidad de Zaragoza; y Adoración Merino Arribas, de la Universidad Internacional de La Rioja. El debate ha abordado la necesidad de analizar las consecuencias que las distintas políticas públicas tienen sobre las familias desde una perspectiva transversal e interdisciplinar.

La programación continuará esta tarde con sesiones paralelas de presentación de comunicaciones científicas y la mesa redonda 'Abordaje de los divorcios contenciosos y prevención del malestar familiar'. En ella intervendrán Pilar Ruiz Rodríguez, trabajadora social forense; Eva Platero Aranda, magistrada de Violencia de Género de Palencia, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; Rafael Alcázar Ruiz, trabajador social forense; y Domingo Carbonero Muñoz, profesor de Trabajo Social de la Universidad de La Rioja. La sesión estará moderada por Emiliana Vicente González, presidenta del Consejo General del Trabajo Social.

A las 18,00 horas también se presentará el libro Técnicas de Trabajo Social Forense para la valoración del desequilibrio económico de los progenitores en los casos de divorcios contenciosos, con la participación de Pilar Ruiz Rodríguez, Domingo Carbonero Muñoz, Rafael Alcázar Ruiz y Eva Ruiz Berges.