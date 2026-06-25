El Congreso Internacional de Ciencia y Economía del Dato visibiliza los beneficios del aprovechamiento del dato

Congreso Internacional de Ciencia y Economía del Dato - JOSE SANCHEZ

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Internacional de Ciencia y Economía del Dato está poniendo de manifiesto durante su primera jornada que el dato "se ha convertido en una herramienta transversal para mejorar procesos, impulsar la innovación y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social".

El encuentro, impulsado por Cidatum y La Rioja Digital, ha arrancado en Bodegas Franco-Españolas con la participación del presidente de CIDATUM y La Rioja Digital, Ignacio Gurría de la Torre; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; y el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo de Luis.

Durante la inauguración, Ignacio Gurría ha destacado que "no se trata de tener más datos, sino de tener mejores datos: fiables, ordenados, seguros, trazables y bien gobernados". En este sentido, ha subrayado que "los datos, por sí solos, no transforman nada; lo que transforma es la capacidad de convertirlos en conocimiento, estrategia, innovación y soluciones reales".

UN ECOSISTEMA CONECTADO DONDE EL TAMAÑO SE CONVIERTE EN VENTAJA

Uno de los momentos destacados de la mañana ha sido la mesa 'La fuerza de un ecosistema conectado', que ha reunido al consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez; al presidente de La Rioja Digital y CIDATUM, Ignacio Gurría; al director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana; y a la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sainz.

La conversación ha dejado una conclusión compartida, que el dato necesita colaboración y personas para sacar todo su potencial. Además, los participantes han coincidido en que el tamaño de La Rioja es una oportunidad para "avanzar con agilidad y convertir el territorio en un espacio idóneo para probar y desarrollar proyectos innovadores".

Domínguez ha señalado que "el tamaño de La Rioja es una ventaja, porque nos permite reorientar nuestra actuación más ágilmente" mientras que Ignacio Gurría destacó el papel de La Rioja Digital acompañando a las empresas "en su crecimiento, ayudándolas a innovar e internacionalizarse, a trascender su dimensión y llegar donde quieren y deben estar".

Por su parte, Javier Galiana puso en valor el ecosistema riojano para desarrollar proyectos piloto "tenemos las universidades, la cercanía de la administración, la sociedad a nuestro lado y el dato en el centro. Tenemos todo a nuestro favor, aprovechémoslo". Finalmente, Eva Sainz incidió en que, en un contexto marcado por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, "el tamaño de La Rioja es una oportunidad, porque todos nos conocemos, creemos en las personas como centro de todo y en sus valores".

DEL DEPORTE AL DATO, LA EXPERIENCIA DE FERRÁN MARTÍNEZ

La jornada también ha contado con la conversación 'El Algoritmo del Éxito: la importancia del dato', protagonizada por el exjugador internacional de baloncesto Ferrán Martínez Garriga y el periodista Chus del Río.

Martínez explicó cómo la tecnología y la planificación le han permitido mantener la estabilidad económica tras su carrera deportiva, destacando que "la cultura del esfuerzo y de la disciplina son la base de todo". Durante la conversación señaló que "el éxito sostenido no es una cuestión de suerte, sino de sistema", y recordó que el éxito no debe medirse únicamente en términos económicos, sino como la consecución de retos personales y profesionales. También defendió la relación entre experiencia e información: "De la práctica llega la intuición; no hay contradicción entre la intuición y el dato, son compatibles y están relacionados".

SALUD, PERIODISMO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El congreso ha abordado también el impacto del dato en ámbitos como la salud y la inteligencia artificial.

En la mesa 'Datos y algoritmos al servicio de la salud', los expertos han coincidido en que la gobernanza del dato es esencial para mejorar la atención sanitaria. Sandra García, de Hiberus Osaba, ha señalado que "en salud la gobernanza del dato es la piedra angular del funcionamiento del sistema", mientras que José María Rodríguez, del CIBIR, ha destacado que una buena gestión de los datos permite mejorar la calidad de atención, agilizar diagnósticos y facilitar tratamientos.

Por su parte, Manuel Vargas, de Welltech, ha explicado cómo la recopilación de datos del sueño puede ayudar a mejorar el descanso de los pacientes, recordando que "lo importante de los datos es lo que hagamos con ellos". Y, Pedro Tejada, del Hospital de Górliz, ha incidido en que la medicina está dando un salto cualitativo gracias al aprovechamiento de los datos para mejorar diagnósticos y tratamientos personalizados.

El congreso ha incluido la entrega del premio de la primera edición del 'Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital-CLABE', impulsada por Club Abierto de Editores (CLABE), La Rioja Digital y NueveCuatro al proyecto Sistema de Metadatado Automático de Foto y Vídeo de la Agencia EFE.

El premio ha sido recogido por el director de Tecnología y Sistemas de la Agencia, Juan Manuel Ruiz, quien ha analizado el papel del dato en el periodismo, Juan Zafra, que ha señalado que "el dato está en el origen del periodismo y su aplicación interna en las empresas informativas aporta rapidez y eficiencia".

Por su parte, Javier Arévalo, de la Universidad Pública de Navarra, ha abordado la evolución de la inteligencia artificial y la presencia de la conciencia y la consciencia artificial, destacando que "lo importante es aprovechar toda la investigación que generamos para que las personas se desarrollen y brillen".

La programación continuará esta tarde con nuevas sesiones centradas en la relación entre datos, creatividad y territorio.