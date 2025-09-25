El V Congreso de la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica concluye este viernes en la UR

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El V Congreso de la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica (RUSC) sobre 'Territorio, Sostenibilidad y Desarrollo Rural' concluye mañana, viernes 26 de septiembre, en la Universidad de La Rioja con una sesión sobre 'Economía, agroindustria y turismo rural' y una mesa redonda de debate sobre áreas de montaña y sostenibilidad.

Organizado por el Vicerrectorado de Política Científica y la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica (RUSC), en colaboración del Gobierno de La Rioja, este congreso se desarrolla el jueves 25 y viernes 26 de septiembre en la Universidad de La Rioja.

Esta reunión científica cuenta con expertos, investigadores y profesionales para debatir sobre los retos y oportunidades de la interregión de la Serranía Celtibérica, con especial atención a la sostenibilidad, el desarrollo territorial y la innovación.

Esta quinta edición pretende promover la activación de este territorio y de sus recursos en las múltiples dimensiones que definen sus posibilidades de desarrollo: económica medioambiental, social y cultural. Para ello, cuenta con la participación de especialistas de la academia española en estos ámbitos y esta interregión.

El evento cuenta con tres simposios, diversas conferencias y mesas redondas. En la línea de los congresos anteriores, la intención es conocer y saber del territorio, para diseñar las más innovadoras y mejores soluciones dentro del marco de la sostenibilidad.

El V Congreso RUSC está dirigido a un público muy amplio que incluye académicos e investigadores, estudiantes universitarios, responsables políticos y profesionales de la gestión pública, representantes de comunidades locales y organizaciones sociales, y toda la población interesada por los territorios que se enfrentan al reto demográfico.

SERRANÍA CELTIBÉRICA: 13 % DEL TERRITORIO Y 1 % DE POBLACIÓN.

La Serranía Celtibérica es una interregión que se extiende por las zonas montañosas de las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Comunitat Valenciana.

Ocupa el 13% del territorio de España, pero solo cuenta con el 1% de sus habitantes. Esta situación extrema ha motivado que sea conocida como la zona cero de la despoblación o la Laponia española.

En 2015 se constituyó la RUSC, una red compuesta por las 10 universidades que cuentan con campus en el espacio de la Serranía Celtibérica con el objetivo de servir al desarrollo social, económico y cultural de este territorio a través de la investigación.