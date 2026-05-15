Conocer para proteger: "Si no sabemos en qué herramientas están nuestros hijos cómo vamos a conectar con ellos"

Jornada sobre Bienestar Digital, Menores e Inteligencia Artificial - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consultora en innovación y tecnología María Zalbidea ha advertido hoy de que "si los padres no sabemos en qué herramientas están" nuestros hijos, "se llame IA o Instagram, cómo vamos a conectar con ellos y protegerles".

Experta en inteligencia artificial, educación y bienestar digital, Zalbidea ha ofrecido hoy la conferencia '¿Cómo impacta la Inteligencia Artificial en la vida familiar?', dentro de la Jornada sobre Bienestar Digital, Menores e Inteligencia Artificial.

Organizada por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, ha sido inaugurada por la consejera, María Martín, con motivo del Día Internacional de la Familia.

También ha participado Silvia Barrera, inspectora jefa de Policía Nacional y experta en ciberinvestigación y ciberdelincuencia, quien ha alertado de que "Internet es un mundo para adultos".

"Hemos venido a esta jornada a escuchar, y aprender, de mano de unos profesionales magistrales que nos van a acercar con experiencias y casos reales un tema que las familias a la consejería nos demandan", ha explicado la directora general de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, Marta Gómez.

Barrera ha relatado cómo, cuando fallan las supervisiones y el control tanto desde la familia como del entorno educativo, "nos encontramos con casos policiales que llegan a las comisarías y que se convierten, ya no sólo en comportamientos tóxicos, sino en delitos".

Ante esto, Zalbidea ha señalado cómo, "realmente, con la inteligencia artificial ya estamos conviviendo desde hace mucho tiempo". Frente a eso, ha apostado por aportar "lógica humana".

"Es verdad que ahora mismo se habla mucho de inteligencia artificial generativa y quizá ese ha sido el boom a partir de todas las herramientas como chat GPT, pero realmente el spam en los filtros, o un Google Maps para llegar a un sitio, ya lo hemos utilizado desde hace tiempo", ha explicado.

De este modo, "sí que es verdad que hay forma amable", de convivir con la tecnología, "pero hay que tener mucha supervisión, mucha lógica humana", ha dicho señalando: "Hay que poner mucha humanidad, porque es lo que va a paliar todos los efectos que tiene la IA".

En la inauguración, Martín ha destacado que "las familias afrontan hoy retos completamente nuevos derivados de la irrupción de la tecnología en nuestra vida cotidiana".

"Desde las instituciones tenemos la obligación de acompañarlas con información rigurosa, prevención y herramientas útiles para tomar decisiones con seguridad", ha afirmado.

Esta jornada completa el programa organizado por el Gobierno de La Rioja con motivo del Día Internacional de la Familia 2026, que arrancó este jueves con la celebración de la II Gala del Día Internacional de la Familia.