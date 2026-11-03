Conrado Escobar defiende el uso de los espacios de datos "para responder a las necesidades concretas de la ciudadanía" - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño y presidente de la Red Española de Oficinas del Dato (REOD), Conrado Escobar, ha participado este martes en el Smart City Expo World Congress, que se celebra en Barcelona del 3 al 5 de noviembre. Se trata del principal punto de encuentro internacional para compartir conocimientos, experiencias y soluciones para el impulso de la transformación digital en municipios y territorios.

En primer lugar, Escobar ha intervenido en la mesa redonda 'Data Spaces in Intelligent Territories: From Vision to Impact', junto a Bilel Jamoussi, director adjunto de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y jefe del departamento de Comisiones de Estudio y Políticas, y Helen Köpman, directora adjunta de IA para el bien social de la Comisión Europea.

El alcalde de Logroño y presidente de la REOD ha subrayado que "la adopción de los espacios de datos no es únicamente un desafío tecnológico, sino fundamentalmente un reto de gobernanza y colaboración". "Las administraciones públicas debemos generar confianza estableciendo reglas claras sobre quién comparte los datos, con qué finalidad y bajo qué condiciones, porque los ciudadanos, las empresas y las propias instituciones tienen que tener la certeza de que sus datos son utilizados de forma segura, transparente y conforme a la normativa vigente", ha añadido.

Escobar ha abogado por "garantizar la soberanía del dato" en cada organización, sin renunciar a compartir esa información cuando pueda "generar valor colectivo". Y ha reclamado "apoyo técnico, financiero y a través del conocimiento y la colaboración" para propiciar que los municipios puedan incorporarse de forma efectiva a la economía del dato.

Por último, ha destacado que "es fundamental que los casos de uso de los espacios de datos respondan a necesidades concretas de la ciudadanía: movilidad, eficiencia energética, gestión del agua, desarrollo económico local o mejora de los servicios públicos". "Cuando el dato se conecta con problemas reales, su valor se percibe de forma inmediata", ha afirmado.

PROYECTO EDINT

Posteriormente, Escobar ha participado como ponente en la mesa 'EDINT, Espacio de Datos de Infraestructuras urbanas Inteligentes: Datos Urbanos que generan oportunidades para la economía y la sociedad'. Estará acompañado por Jaime Carnicero, director general de Organización y Recursos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); David Bote, alcalde de Mataró, y representantes de empresas participantes en el Proyecto EDINT.

El Proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes), liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha culminado este año su primera fase.

Cabe recordar que, desde el principio, el Ayuntamiento de Logroño ha tomado parte activa en el desarrollo del Proyecto EDINT, ya que fue una de las doce entidades locales seleccionadas para ejecutar esta iniciativa, con una financiación estimada de 12,96 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

En su fase inicial, EDINT ha permitido consolidar un ecosistema robusto a través del despliegue de infraestructura humana y técnica (puesta en marcha de los centros de excelencia y oficinas del dato), de la creación de empleo y formación, así como del establecimiento de una amplia comunidad digital.

Hoy, el proyecto aglutina a 14 entidades locales y, al amparo de esta iniciativa, se constituyó la Red Española de Oficinas del Dato, que "nace con una vocación muy clara: ayudar a que ninguna entidad local tenga que recorrer sola el camino hacia una gestión basada en datos", ha subrayado Escobar.

"No se trata únicamente de impulsar la tecnología, sino de generar capacidades, compartir estándares, promover la interoperabilidad y facilitar que los municipios puedan participar en espacios de datos con garantías y con una visión común", ha indicado.

Este miércoles, Escobar presidirá el Consejo de Gobierno de la Red Española de Oficinas del Dato (REOD).