La Consejería de Agricultura, Fundación Caja Rioja y CaixaBank entregan mañana viernes en Navarrete los Premios Mildiu

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Fundación Caja Rioja y CaixaBank entregan este viernes 13 de noviembre, los 53.º Premios Milidu, una convocatoria que reconoce la preocupación de los agricultores riojanos en los cuidados que proporcionan a sus vides y, en concreto, a aquellos que detectan antes la aparición del mildiu, un hongo muy dañino para el viñedo.

El acto se desarrollará en Bodegas Señorío de Valbornedo de Navarrete a partir de las 19,30 horas.

En esta edición, el agricultor Santiago Sodupe Martínez recibirá el galardón, dotado con 500 euros y un trofeo diseñado por el artista riojano Óscar Cenzano, por haber localizado la primera mancha de mildiu en un viñedo de San Asensio.

La prevención que implica conocer rápidamente la aparición de este hongo, endémico en La Rioja, permite que la Sección de Protección de Cultivos de la consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente determine el momento más oportuno para realizar los tratamientos.

La entrega de premios tendrá lugar a partir de las 19,30 horas y contará también con la conferencia ¿Qué esperamos de un Rioja? Percepción, tipicidad y calidad del vino, a cargo de la doctora María Pilar Sáenz Navajas, científica titular del CSIC. Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino ICVV (Gobierno de La Rioja, CSIC y Universidad de La Rioja).

A continuación, se entregarán los diplomas a los agricultores que han localizado manchas de mildiu: Guillermo Martínez Ruiz-Clavijo (Aldeanueva de Ebro), César Larios (Logroño), Diego Quiroga de Pablo (Cañas), Álvaro Loza Sanjurjo (Casalarreina), José Luis Tejada (Quel), Eva Olarte Ruiz (Arenzana), Julen González (San Vicente de la Sonsierra), Gonzalo Martínez Martínez (Ausejo), Javier Fernández (Uruñuela), Diego Sufrategui Sicilia (Albelda), Fernando Ocón Fernández (Murillo de Río Leza) y Ángel Pérez Nanclares (Agoncillo).