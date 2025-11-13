La Consejería de Agricultura, Fundación Caja Rioja y CaixaBank entregan este viernes en Autol los Premios Mildiu

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Fundación Caja Rioja y CaixaBank entregan este viernes, 14 de noviembre, los 52º Premios Milidu, una convocatoria que reconoce la preocupación de los agricultores riojanos en los cuidados que proporcionan a sus vides y, en concreto, a aquellos que detectan antes la aparición del mildiu, un hongo muy dañino para el viñedo. El acto se desarrollará en Marqués de Reinosa de Autol a partir de las 19:30 horas.

En esta edición, el agricultor Jesús Marqués Baldero recibirá el galardón, dotado con 500 euros y un trofeo diseñado por el artista riojano Óscar Cenzano, por haber localizado la primera mancha de mildiu en un viñedo del paraje de Tambarria de Alfaro.

La prevención que implica conocer rápidamente la aparición de este hongo, endémico en La Rioja, permite que la Sección de Protección de Cultivos de la consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente determine el momento más oportuno para realizar los tratamientos.

La entrega de premios tendrá lugar a partir de las 19:30 horas y contará también con la conferencia impartida por Luis Rivacoba, investigador del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (Gobierno de La Rioja-CSIC-Universidad de La Rioja), con el título "Adaptación de la vid al cambio climático en La Rioja"

A continuación, se entregarán los diplomas a los agricultores que han localizado manchas de mildiu por municipios: Guillermo Martínez Ruiz-Clavijo (Aldeanueva de Ebro), Felipe Fernández de la Concepción (Fuenmayor), Alfonso Alonso (Cordovín), Olga Zaballa (Haro), Alfonso Samaniego (Herce), Diego Quiroga (Nájera), José Ignacio Miguel del Campo (San Asensio), Paula Aranda Buil (Alcanadre), Jesús Mari de Pedro (Cenicero), Diego Sufrategui (Nalda), Julio Heredia (Murillo de Río Leza), Jesús Gutiérrez Martínez (Calahorra) y Érika Herce Pastor (Agoncillo).