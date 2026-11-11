El Consejo de la Juventud de Calahorra despide 'Jóvenes en Ruta' 2026 con una subida este sábado al Pico del Agudo

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra organiza este sábado, 14 de noviembre, la última salida del año de su programa 'Jóvenes en Ruta', una iniciativa que invita a disfrutar de la naturaleza, descubrir nuestro entorno y compartir nuevas experiencias.

El punto de encuentro será el Centro Joven de Calahorra, a las 9,30 horas, desde donde comenzará una jornada pensada para disfrutar del aire libre, realizar actividad física y descubrir, una vez más, la riqueza natural que tenemos tan cerca.

Con esta última ruta queremos recordar que, muchas veces, no hace falta ir muy lejos para vivir nuevas experiencias. Caminar por nuestro entorno, respirar aire puro, desconectar de la rutina y disfrutar de una buena conversación son pequeñas cosas que contribuyen a mejorar nuestro bienestar físico y emocional.

Además, 'Jóvenes en Ruta' es mucho más que caminar. Es una oportunidad para conocer a nuevas personas, compartir momentos, crear amistades y fortalecer los vínculos entre jóvenes, fomentando una forma de ocio saludable, participativa y respetuosa con el medio ambiente.

La actividad es completamente gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al 667 463 791 o presencialmente en la oficina del Consejo de la Juventud situada en el interior del Centro Joven.

Desde el CJCC "queremos agradecer a todas las personas que han participado en las diferentes salidas de este año, convirtiendo cada ruta en una experiencia especial".

Asimismo, "agradecemos el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra y del Instituto Riojano de la Juventud, cuyo respaldo resulta fundamental para continuar impulsando iniciativas de ocio educativo, saludable y de convivencia".