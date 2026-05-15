El Consejo Riojano de Artesanía concede ocho nuevos carnés y ocho renovaciones de la calificación artesanal en La Rioja

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Riojano de Artesanía, presidido por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha informado este viernes de la concesión de ocho nuevos carnés artesanos, así como de ocho calificaciones renovadas.

Este órgano de representación de artesanos, entidades, organismos y organizaciones profesionales en esta Comunidad Autónoma ha concedido seis nuevos carnés de artesanía artística y tradicional, y otros dos de artesanía agroalimentaria.

Igualmente, ha procedido con la renovación de la calificación artesanal a cinco artesanos del grupo de artesanía artística y tradicional, y a otros tres incluidos en el grupo de artesanía agroalimentaria. Estos últimos han solicitado la renovación al haber transcurrido cinco años desde su concesión o anterior renovación.

El Consejo Riojano de Artesanía ha comunicado también hoy la inclusión de un nuevo oficio -elaborador/a de piezas decorativas en resina, látex y otros materiales- en el Repertorio de Oficios y Actividades Artesanas.

Tras estas nuevas concesiones, la Comunidad de La Rioja cuenta actualmente con 288 carnés entre empresas artesanas (personas físicas y jurídicas), artesanos honorarios y artesanos responsables que pertenecen a las empresas artesanas personas jurídicas.

De ellos, 149 corresponden a artesanía agroalimentaria o bienes de consumo, 136 a artesanía artística y 2 a artesanía de servicios.

En el Repertorio de Oficios y Actividades Artesanas, se registran 59 oficios diferentes, tras haber contemplado uno relativo a la elaboración de vermú y otro vinculado a la metalistería artística y lampistería.

Entre el resto, destacan: pastelero/a (28), chacinero/a - charcutero/a (24), alpargatero/a (21), elaborador/a de conservas vegetales (18), ceramista y apicultor (15) o elaborador/a de jamón (14).

Los carnés se distribuyen en 55 municipios de La Rioja: 63 en Logroño, 21 en Navarrete, 15 en Cervera del Río Alhama y en Santo Domingo de la Calzada, 13 en Quel, 12 en Calahorra y Las Ruedas de Ocón, 9 en Pradejón, Ortigosa de Cameros y Arnedo, 7 en Ezcaray, 6 en Igea, en Enciso, en Baños de Río Tobía y en Tricio, como localidades con mayor presencia artesana.

El Consejo Riojano de Artesanía estudia y propone las disposiciones reguladoras de las condiciones y el procedimiento para otorgar el documento de artesano o empresa artesana, y vela por la actualización del repertorio.

Para la concesión de carnés y el registro de oficios, se considera actividad artesanal toda aquella que suponga la creación, producción, restauración o reparación de bienes de valor artístico o popular, así como la prestación de servicios, siempre que estas actividades se realicen mediante procesos en los que la actividad desarrollada sea predominantemente manual y el producto final sea de factura individualizada y distinta de la propiamente industrial.