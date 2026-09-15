El Consejo Riojano de Artesanía concede seis nuevos carnés y realiza tres renovaciones de la calificación artesanal

Artesano trabajando la madera - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Riojano de Artesanía, presidido por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha informado de la concesión de seis nuevos carnés artesanos, cuatro de artesanía artística y dos de artesanía agroalimentaria, así como de tres calificaciones renovadas, uno de artesanía artística y tradicional y dos de artesanía agroalimentaria. Estos últimos han solicitado la renovación al haber transcurrido cinco años desde su concesión o anterior renovación.

Tras estas nuevas concesiones, La Rioja cuenta actualmente con 285 carnés entre empresas artesanas (personas físicas y jurídicas), artesanos honorarios y artesanos responsables que pertenecen a las empresas artesanas personas jurídicas. De ellos, 145 corresponden a artesanía agroalimentaria o bienes de consumo, 139 a artesanía artística y 1 a artesanía de servicios.

En el Repertorio de Oficios y Actividades Artesanas, se registran 59 oficios diferentes, destacando los de pastelero/a (24), chacinero/a - charcutero/a (22), alpargatero/a (21), elaborador/a de conservas vegetales (18), apicultor (16), ceramista (15) o elaborador/a de jamón (14).

Los carnés se distribuyen en 54 municipios de La Rioja: 64 en Logroño, 21 en Navarrete, 15 en Santo Domingo de la Calzada, 13 en Quel, 12 en Calahorra y Las Ruedas de Ocón, 11 en Cervera del Río Alhama, 9 en Pradejón y Arnedo, 8 en Ortigosa de Cameros, 6 en Ezcaray, Igea, Enciso, Baños de Río Tobía y Tricio, como localidades con mayor presencia artesana.

Durante el Consejo, se ha presentado el Proyecto de Orden del Repertorio de Oficios Artesanos de La Rioja. Esta nueva regulación sustituirá a la actual e incorporará el oficio de elaborador/a de piezas decorativas (resina, látex y otros materiales), una inclusión que ya fue informada favorablemente por el propio Consejo el pasado 15 de mayo. Asimismo, el proyecto contempla la actualización de los códigos de los oficios para adaptarlos a la clasificación CNAE-2025.

El Consejo Riojano de Artesanía, como órgano de representación de artesanos, entidades, organismos y organizaciones profesionales, estudia y propone las disposiciones reguladoras de las condiciones y el procedimiento para otorgar el documento de artesano o empresa artesana, y vela por la actualización del repertorio.

Para la concesión de carnés y el registro de oficios, se considera actividad artesanal toda aquella que suponga la creación, producción, restauración o reparación de bienes de valor artístico o popular, así como la prestación de servicios, siempre que estas actividades se realicen mediante procesos en los que la actividad desarrollada sea predominantemente manual y el producto final sea de factura individualizada y distinta de la propiamente industrial.