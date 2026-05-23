El Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo inaugura este lunes un busto en homenaje a Lola Rodríguez Aragón

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LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo de Logroño celebrará el próximo lunes 25 de mayo, a las 13 horas, el acto de inauguración del busto dedicado a la soprano y pedagoga riojana Lola Rodríguez Aragón (1910-1983), una de las figuras más destacadas de la música vocal española del siglo XX.

El busto, obra del escultor Alberto Ruiz de Mendoza, ha sido cedido en depósito por el Museo de La Rioja al Conservatorio y quedará instalado en el hall de la segunda planta del centro, junto a la Biblioteca.

El acto contará con la presencia de autoridades, representantes del ámbito lírico y musical, profesorado, alumnado y familiares de la homenajeada.

La inauguración incluirá una semblanza biográfica ilustrada con imágenes históricas y acompañamiento musical, así como una actuación en directo a cargo de alumnado y profesorado del Conservatorio.

Nacida en Logroño en 1910, Lola Rodríguez Aragón desarrolló una brillante carrera internacional como cantante y una extraordinaria labor pedagógica en el Real Conservatorio de Madrid.

Fue discípula y colaboradora de Joaquín Turina y una de las grandes intérpretes de la música española de su tiempo.

Entre sus principales aportaciones destaca la creación de la Escuela Superior de Canto de Madrid y del Coro Nacional de España, además de la formación de algunas de las voces más relevantes de la lírica española del siglo XX, como Teresa Berganza.

Con este homenaje, el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo reconoce la trayectoria artística y educativa de una figura fundamental de la cultura musical española.

Además, refuerza su compromiso con la difusión y conservación del patrimonio musical riojano, continuando una serie de otros reconocimientos, como la denominación de una nueva calle por parte del Ayuntamiento de Logroño.