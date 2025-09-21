La constitución de empresas sube un 22,2% en agosto en La Rioja, segundo mayor aumento de todas las comunidades

LOGROÑO/MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La constitución de empresas ha subido un 22,2 por ciento en agosto en La Rioja, lo que supone el segundo mayor aumento de todas las comunidades solo por detrás de País Vasco (23,2%), según el avance de la Estadística Mercantil presentado por el Colegio de Registradores.

En concreto, en la comunidad se constituyeron 33 empresas en el octavo mes del año en curso, frente a las 27 del mismo mes de 2024, lo que supone un aumento de seis más.

Por contra, en lo que respecta a la ampliación de capital, La Rioja registró un descenso del 14,3%, mientras que los concursos de acreedores inscritos pasaron de un total de 2 en agosto de 2024 a uno en el mismo mes de 2025.

En el conjunto del país, la constitución de sociedades mercantiles registró en agosto un aumento del 3% en el número de empresas creadas respecto al mismo mes del año pasado, acumulando así cuatro meses consecutivos de crecimiento tras las caídas experimentadas en el primer cuatrimestre.

El Colegio de Registradores ha indicado que los datos siguen siendo "positivos", aunque el ritmo de crecimiento "se ha ido suavizando de forma progresiva desde el destacado repunte registrado en mayo".

En términos absolutos, en agosto fueron constituidas 7.156 empresas en el conjunto de España, frente a las 6.948 registradas en el mismo mes de 2024.

A nivel autonómico, los mayores incrementos se dieron en País Vasco, La Rioja, Aragón y Andalucía; situándose en el lado opuesto Asturias, Navarra, Ceuta y Melilla y Murcia.

Igualmente, los registradores señalan que las operaciones de capital mantienen una "evolución favorable", ya que en agosto lograron un incremento del 11% en el número de ampliaciones en relación al mismo mes del año anterior, encadenando también cuatro meses consecutivos de subidas, un dato que refleja la "voluntad" de las compañías en reforzar su estructura financiera.

Dentro del análisis por regiones, y como es habitual, Madrid lidera el volumen de operaciones con 570 ampliaciones registradas en agosto, lo que supone un aumento del 9,6% frente al mismo mes del año anterior, seguido de Cataluña con 500 ampliaciones, un 14,7% más.

En el conjunto de territorios, los mayores crecimientos tuvieron lugar en Extremadura, Asturias y Aragón, mientras que descendieron más en Navarra, Cantabria y Castilla y León.

Durante el mes de agosto unos 202 concursos de acreedores fueron inscritos en los Registros Mercantiles, lo que representa un descenso del 21,1% en comparación al mismo mes de 2024 (256 concursos).

Los registradores indican que las Comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentraron conjuntamente más de seis de cada diez concursos registrados en dicho mes.