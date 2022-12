Continúa el programa de actividades navideñas en los barrios de Logroño

Organizadas por el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja



LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de actividades lúdicas navideñas para todas las edades organizado por el Ayuntamiento de Logroño, la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja y otras asociaciones vecinales continúan desarrollándose hasta el 8 de enero en diferentes barrios de la ciudad.

Entre estas actividades de pequeño formato figuran juegos infantiles, espectáculos de magia, globoflexia, música, proyecciones de cine, pruebas deportivas o diferentes degustaciones, además de las tradicionales visitas de los pajes reales, de Papá Noel o cabalgatas de los Reyes Magos, entre otras.

"Estas iniciativas de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, de la Unidad de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y de otras asociaciones vecinales de la ciudad responden a las peticiones culturales de las propias entidades que las componen", ha señalado el concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne, quien ha animado a los logroñeses y las logroñesas a "seguir involucrándose en las actividades que se están celebrando por todos los rincones de la ciudad".

En el marco de este programa de actividades, los pajes de los Reyes Magos están visitando todos los barrios para recoger las cartas de los niños y niñas de Logroño. Quienes así lo hagan pueden participar en un concurso que se celebra en dos modalidades. La primera está dirigida a participantes de entre 3 y 5 años, que lo harán con una 'carta-dibujo'; mientras que la segunda está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años, quienes deberán redactar una carta solidaria.

Se premiarán tres cartas por categoría. Además, otros cuatro participantes en cada categoría recibirán un pequeño obsequio. En la categoría destinada a niños y niñas de 3 a 5 años se premiará la originalidad, mientras que en la de edades entre 6 y 12 años se valorarán las cartas con mensaje más solidario. El acto de entrega de premios se llevará a cabo el día 7 de enero, a partir de las 18:00 horas, en el Ayuntamiento de Logroño.

DICIEMBRE

30 de diciembre - 17,30 horas (Frontón del barrio El Cortijo)

Visita del Paje Real y degustación de castañas.

30 de diciembre - 18,00 horas (Parque de La Cometa)

Visita del Paje Real y degustación de castañas.

30 de diciembre - 18,00 horas (Parque Gallarza)

Visita del Paje Real y degustación de chocolate.

30 de diciembre - 12,00 horas (calles de la zona Cien Tiendas)

Espectáculo itinerante de magia y globoflexia por las calles Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, Juan XXIII y Doctores Castroviejo.

31 de diciembre - 11,30 y 12,00 horas (Parque de San Antonio)

Reparto de uvas infantiles.

Campanadas infantiles al son de un gran reloj.

ENERO

2 de enero - 18,00 horas (C/Fuenmayor 23)

Visita del Paje Real y degustación de chocolate.

3 de enero - 12,00 horas (zona del nudo de Vara de Rey)

Pajes Reales recogen cartas de los Reyes Magos y reparten caramelos por el entorno del nudo de Vara de Rey.

3 de enero - 18,00 horas (calles de la zona Cien Tiendas)

Pajes Reales recogen cartas de los Reyes Magos y reparten caramelos por las calles Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, Juan XXIII y Doctores Castroviejo.

3 de enero - 18,00 horas (Avenida Solidaridad 66)

Visita del Paje Real y degustación de chocolate con churros.

3 de enero - 18,00 horas (C/Club Deportivo 56)

Visita del Paje Real y degustación de castañas.

3 de enero - 18,00 horas (Plaza Rafael Ojeda, Yagüe)

Juegos y cabalgata por el barrio.

3 de enero - 20,00 horas (calle San Juan y aledaños)

Pajes Reales recogen cartas de los Reyes Magos y reparten caramelos por la calle San Juan, San Bartolomé, Cristo, etc.

4 de enero - 12,30 horas (C/ Tudela 18)

Visita del Paje Real y degustación de castañas.

4 de enero - 18,00 horas (C/ Juan XXIII, esquina con Doctores Castroviejo)

Visita del Paje Real y degustación de castañas.

4 de enero - 18,00 horas (C/ Pedregales 1-3)

Visita del Paje Real y degustación de chocolate.

4 de enero - 12,00 horas (calles de la zona Cien Tiendas)

Animación musical itinerante.

5 de enero - De 10,30 a 14,00 horas (Barrio de Los Lirios)

Cabalgata de Reyes, dulzainas, premios de las tarjetas navideñas y balcón más decorativo y degustación de chocolate y roscón de Reyes.

5 de enero - 12,00 horas (C/ Torrecilla en Cameros, 3)

Recepción de los Reyes Magos.

5 de enero - 12,30 horas (Ayuntamiento de Logroño)

Roscón Solidario de Reyes con batido y visita de SS MM los Reyes Magos.

5 de enero - 16,30 horas (C/ Artesanos, 2. Varea)

'Cine de Reyes' y degustación de chocolate con Roscón de Reyes

6 de enero - 13,00 horas (Paseo Francisco Sáez Porres 5)

Visita de SS MM los Reyes Magos.

6 de enero - 11,30 horas (Barrio El Cubo)

Cabalgata de Reyes por el barrio.

7 de enero - 18,00 horas (Ayuntamiento de Logroño)

Entrega de premios del concurso de cartas a los Reyes Magos.

8 de enero - 11,00 horas (Barrio Los Lirios)

'XV Cross Popular de Reyes de Los Lirios' y reparto de caldo caliente.