Continúan esta noche los cortes en la AP-68, en Calahorra, por obras de asfaltado

Archivo - Señal de stop. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias SOS Rioja 112 ha informado este jueves de que el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de la autopista AP-68 (en Calahorra) ha actualizado los horarios de los cortes previstos en esta vía para la noche de hoy, debido a las obras de asfaltado que se están llevando a cabo.

En concreto serán:

De 22,00 a 06,00 horas. Enlace de Calahorra (Salida 15, pk 175): Corte total del peaje (entradas y salidas, ambos sentidos). No se podrá entrar ni salir por el peaje

Se informará a través de los PMV (Paneles de Mensaje Variable) y, a su vez, también se publicará la afección a través de los diferentes canales de atención al cliente de Autopistas.