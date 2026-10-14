Continúan esta noche los cortes en la AP-68 por obras de asfaltado

Archivo - Señal de stop. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias SOS Rioja 112 ha informado este miércoles de que el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de la autopista AP-68 ha actualizado los horarios de los cortes previstos en esta vía para la noche de hoy, debido a las obras de asfaltado que se están llevando a cabo.

En concreto, serán:

En la noche del 14 al 15 de octubre (miércoles a jueves), se repite parte de la actuación por no haber terminado el ramal de salida el día anterior.

Así, en el enlace de Alfaro, será:

De 20 a 6 horas, corte por medios viales desde o hasta las vías de peaje, hasta la confluencia o bifurcación de los ramales.

De 22 a 6 horas, corte del ramal que va de peaje a Zaragoza (entrada) Posiblemente acabe antes, sobre las 3 horas.

De 22 a 6 horas, corte del ramal que va de peaje a Bilbao (entrada) Posiblemente acabe antes, sobre las 3 horas.

Y en el enlace de Calahorra, será:

De 00 a 6 horas, corte por medios viales desde o hasta las vías de peaje, hasta la confluencia o bifurcación de los ramales.

De 00 a 6 horas, corte del ramal que va de Zaragoza a peaje (salida).