'Contradanza' Califica De "Éxito' Su Segundo Curso De Jota De Logroño - CONTRADANZA

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con el firme propósito de salvaguardar y divulgar las costumbres de nuestra tierra, 'Contradanza' ha vuelto a abrir las puertas de la tradición a la ciudadanía, transmitiendo no solo los pasos de nuestra emblemática jota, sino también la historia de La Rioja, las raíces de la agrupación, la evolución de la indumentaria tradicional y el incalculable valor de nuestro patrimonio inmaterial.

Esta segunda edición ha certificado el creciente interés de los logroñeses por sus señas de identidad, alcanzando un total de 21 participantes inscritos. Esta cifra supone un notable incremento frente a las 15 personas que se sumaron el año pasado, consolidando la actividad como una cita de referencia para el encuentro intergeneracional, donde niños, jóvenes y adultos han compartido el entusiasmo y la ilusión por mantener viva una herencia que une épocas.

"Estamos verdaderamente emocionados con la evolución de este proyecto. Pasar de los 15 participantes del año pasado a los 21 de esta edición nos demuestra que el folclore de Logroño está más vivo que nunca y que la ciudadanía responde cuando se le ofrecen canales para conectar con sus raíces. Ver la pasión de los asistentes es el mejor regalo", afirma Laura Tabernero, presidenta del grupo "Contradanza".

Como ya es tradición, la llegada del mes de junio y la proximidad de las fiestas de San Bernabé brindarán la oportunidad idónea para que logroñeses y visitantes disfruten del talento y del trabajo coreográfico del Grupo "Contradanza". Sus integrantes actuarán en las fiestas patronales junto al grupo de gaiteros 'Logayta', uniendo de nuevo música, baile y el arraigo que caracteriza a esta formación con más de 40 años de trayectoria en el corazón de la identidad cultural de la capital riojana. Desde "Contradanza" miran ya hacia adelante con el compromiso de dar continuidad a esta labor pedagógica en el futuro, reiterando su llamada a toda la sociedad local. "Queremos seguir animando de manera muy especial a las familias para que compartan esta experiencia con sus hijos; ellos van a ser los encargados de asegurar el futuro de nuestras tradiciones. Una tierra sin raíces no es nada y juntos podemos mantener vivo el latido de La Rioja", concluye Tabernero.

La asociación desea expresar su más sincero agradecimiento a los 21 alumnos de este año por su constancia, entrega y alegría en cada ensayo, y hace extensiva una invitación formal a los medios de comunicación y al público general a participar en sus próximas citas y actuaciones institucionales.