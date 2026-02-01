La contratación en la hostelería crece un 2,3% en La Rioja durante el último año

Archivo - Un camarero sirve copas de vino blanco - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja cerró el último año con un crecimiento moderado de la contratación en el sector de la hostelería, actividad que engloba los servicios de alojamiento y los servicios de comidas y bebidas. En total, la comunidad registró 8.591 contratos, frente a los 8.395 del año anterior, lo que supone un incremento interanual del 2,3%, según un análisis elaborado por Randstad a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Este avance sitúa a La Rioja entre las comunidades autónomas que lograron aumentar la contratación en hostelería, junto a Asturias (6,1%), Aragón (5,5%), Cantabria y Castilla y León (2,2%) como las más destacadas.

En contraste, varias de las regiones que venían registrando fuertes aumentos en ejercicios anteriores presentaron descensos en el último año. Baleares redujo su volumen de contratación un 4,4%, Cataluña un 4,3% y la Comunidad de Madrid un 5,5%. Andalucía, por su parte, experimentó una caída más contenida, del 1,4%, mientras que Extremadura fue la región con el mayor retroceso (-6,6%).

"La hostelería atraviesa una fase de transformación, marcada por una intensa regularización laboral que está desplazando a la economía informal mediante la contratación directa. A pesar de que el volumen de nuevas contrataciones muestra un ligero ajuste respecto a 2024, el sector se mueve en cifras récord de ocupación", sostiene Jesús Fernández, director regional de la zona norte de Trabajo Temporal de Randstad.

EVOLUCIÓN NACIONAL

A nivel nacional, la contratación en el sector de la hostelería descendió un 1,5% en el último año respecto a 2024. De este modo, el número de contratos pasó de 254.515 a 251.075, lo que supone 3.440 firmas menos, según el análisis de Randstad con datos del SEPE.

No obstante, la ocupación absoluta con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025 recoge que la actividad ocupaba a 1,82 millones de empleados, lo que representa un incremento interanual del 7% y en niveles cercanos a récord de ocupación. El empleo en la hostelería tiene un fuerte carácter temporal, así como una rotación elevada, lo que explica que un trabajador firme diversos contratos a lo largo del año.

Este comportamiento está estrechamente ligado al dinamismo del turismo. En 2025, España recibió 97 millones de turistas, un 3,5% más que en 2024, mientras que el gasto turístico alcanzó los 135.000 millones de euros, con un crecimiento del 6,8%, según datos del INE.

"Creemos que la contratación y la ocupación se mantendrán este año en niveles elevados gracias al dinamismo que atraviesa la actividad, pero también como consecuencia de fenómenos estructurales que están transformando el sector", señala Fernández. "La extensión de la temporada estival en muchas zonas, y el auge del turismo de eventos y ocio urbano en ciudades de toda España son elementos que configuran esta transformación", añade.

En el sector de la hostelería, las empresas demandan principalmente puestos de camarero y camarera, personal de sala, ayudantes de cocina y cocineros, así como personal de barra y de cafetería. También es habitual la búsqueda de personal de limpieza, office y apoyo en cocina, además de recepcionistas y personal de atención al cliente en hoteles. En establecimientos de mayor tamaño o cadenas hoteleras, se solicitan igualmente jefes de sala, encargados de turno y responsables de restauración.

"El mercado laboral está atravesando un relevo generacional. Los perfiles tradicionales que migraron a otros sectores con la pandemia ya no volverán y nos encontramos con una alta presencia de jóvenes en su primer empleo, lo que genera una rotación elevada", explica Fernández. "También contamos con una demanda creciente de perfiles más cualificados para dar servicio al auge de los hoteles de lujo y restauración premium que se está dando en el sector", concluye.