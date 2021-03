Control parental ante el uso de Internet: "Igual que no le dejas ir sólo por la calle y le enseñas a cruzar"

Amenazas como el phishing, el grooming, los robos y los ataques para suplantar su identidad y hacerse con el control de la cuenta

El director del Área de Ciencias de la Computación y Tecnología de UNIR, Juan José Nombela, ha defendido el uso del control parental y la educación frente a Internet: "Igual que no le dejas ir sólo por la calle y le enseñas a cruzar".

En una entrevista a Europa Press, Nombela ha explicado cómo nuestros hijos son nativos digitales; pero que lo sean significa que conocen mejor la tecnología, no los riesgos y las "malas intenciones" de algunas personas.

Amenazas como el phishing, el grooming, los robos y los ataques para suplantar su identidad y hacerse con el control de la cuenta, son algunos de los peligros de Internet ante los que hay que enseñarles a convivir.

Nombela ha advertido, además, de que con la pandemia pasan más horas con las nuevas tecnologías, porque se convierte en la forma de estar en contacto con sus amigos. Y a más exposiciones, más peligros y, por tanto, como educadores hay que estar "más pendientes".

Ha explicado que, del mismo modo que se enseña a un niño a que no hable con extraños en la calle; a que no mire dentro de una papelera... se le debe enseñar a no abrir, por ejemplo, un correo de un desconocido, "porque no sabes lo que hay dentro" e igual que no abrirías la puerta de casa.

Ha añadido que, antes de educar, es importante que los padres conozcan los riesgos, los peligros que hay y, luego, se los expliquen a sus hijos. Para ello, ha visto una buena idea ver juntos vídeos sobre los riesgos de Internet.

"No hay que estar con ellos, porque no podemos estar con ellos siempre, hay que educar", ha dicho al tiempo que ha abogado por "aconsejar" más que por prohibir.

A edades tempranas ha aconsejado instalar un control parental: "Igual que no le dejas sólo con diez años en la calle esto es igual". Eso sí, ha advertido de la necesidad de instalar uno de fiar, porque si no "podrías estar metiendo un caballo de Troya". Ha recomendado vídeos, juegos para aprender ciberseguridad del Instituto de Seguridad INCIBE.

El control parental también sirve para controlar las horas que están, porque una sobreexposición "no sólo es mala para el niño, hace que estén más expuestos, porque cuando llevas mucho tiempo te vuelves más descuidado, pasa igual que al conducir, que tienes que hacer descansos".

Ha insistido en la conveniencia de limitar, no prohibir, porque "la red tiene muchas ventajas para que aprendan" y es "como prohibirles salir a la calle".