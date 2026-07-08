Controlado un incendio agrícola en Foncea (La Rioja) que ha podido afectar a unas 15-20 hectáreas de superficie

Archivo - Un helicóptero transporta agua (archivo) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de emergencias han controlado este miércoles por la mañana un incendio agrícola que se ha originado en la localidad riojana de Foncea. En estos momentos, y pendiente de la confirmación oficial, se estima que la superficie afectada por el fuego se sitúe entre 15 y 20 hectáreas.
Según informan desde el Gobierno de La Rioja, para su control se han desplegado diferentes medios como dos helicópteros y dos autobombas de Castilla y León. Han participado también bomberos de Haro, Miranda y Nájera así como un retén con dos agentes forestales.