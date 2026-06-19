Controlado un incendio en Cañas (La Rioja) que ha calcinado 0,3 hectáreas de superficie forestal

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación
Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 19 junio 2026 17:50
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LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal ha quemado -aproximadamente y pendientes de confirmación final- un total de 0,3 hectáreas en Cañas (La Rioja). No hay que lamentar daños personales.

La situación está controlada desde las 15,15 horas de este viernes.

En estos momentos permanecen en la zona afectada un agente forestal, una unidad de bomberos forestales y una autobomba para el plan de liquidación.

La rápida respuesta del dispositivo ha evitado la propagación mayor del fuego, dadas las condiciones del día.

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