Controlado el incendio de Ribafrecha, que ha quemado 63 hectáreas de cereal y pinar

Mapa de la zona de Ribafrecha - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de La Rioja ha informado que ha quedado ya controlado el incendio declarado este domingo en una zona agrícola de Ribafrecha. El fuego ha quemado, en principio, 63 hectáreas de zonas agrarias, sobre todo de cereal, y también de pinar.
La superficie afectada ha alcanzado un perímetro de 6.000 metros. Se está pendientes de diferentes reigniciones en distintos puntos que están siendo atendidos en estos momentos por efectivos de Medio Natural, que permanecerán en el lugar en preventivo.
Se ha evacuado por seguridad a algunas casas de campo diseminadas, sin que se hayan producido más problemas.
Los medios que se han movilizado para atender a este incendio han sido helicóptero MS con brigada helitransportada (CARIF); aviones de carga en tierra del MITECO (TZ); bomberos de Logroño; autobomba forestal; Unidad de bomberos forestales; dos agentes forestales y técnico (dirección de extinción); y técnico de coordinación en sala CECOP.