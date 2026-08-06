Controlado un incendio de vegetación en Ausejo que amenazaba a algunas viviendas

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación en Ausejo que amenazaba a algunas viviendas fue controlado, a última hora de la noche, por servicios de extinción, según ha informado el SOS Rioja 112.

Fueron varios vecinos de la localidad los que comunicaron a SOS Rioja 112 de la existencia de un incendio de vegetación en la parte alta del municipio, concretamente en la zona del castillo, próximo a varias viviendas.

Desde el Centro de Coordinación Operativa se informó a Guardia Civil y se movilizan con urgencia a Bomberos del CEIS Rioja junto con recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje. Además, con carácter preventivo, se movilizaron también recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud.

A su llegada, los bomberos confirmaron la elevada intensidad del incendio y, ante el riesgo de propagación hacia las viviendas próximas, solicitan apoyo de Bomberos de Logroño para reforzar las labores de extinción.

Finalmente, el incendio ha sido controlado sin que las llamas alcanzaran ninguna vivienda. El fuego ha afectado a una superficie de vegetación arbustiva y matorral, cuya extensión está pendiente de cuantificar. No se han registrado daños personales.