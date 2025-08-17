Controlado y en vigilancia el incendio forestal en las Peñas de Viguera

Un momento del incendio antes de ser estabilizado - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha dado, oficialmente, por controlado el incendio producido, en la tarde de hoy, en las Peñas de Viguera, aunque continúa en vigilancia.

En el incendio, que se estima que ha afectado una superficie de 1,4 hectáreas, se considera controlado pero tiene potencial de afección al pinar bajo el mirador, por lo que se queda en vigilancia activa.

De ésta se encargarán un agente forestal; y una unidad de bomberos forestales con una autobomba.

El incendio ha afectado a vegetación baja, matorral y arbustos y han participado tres agentes forestales, dos unidades de Bomberos forestales, una autobomba, helicóptero de extinción del Gobierno de La Rioja y cuadrilla helitransportada, así como Bomberos de Logroño, ambulancia de Cruz Roja en preventivo y Guardia Civil.

Tras los ocho incendios que asolaron la comunidad la última semana, uno de ellos aún activo pero controlado en Mansilla (Pico Sancho), a primera hora de la tarde de hoy se ha declarado uno nuevo en Viguera, bajo el Mirador de la Recleta.

El incendio se ha declarado en una jornada en la que La Rioja estaba en alerta roja por temperaturas altas, una situación que se espera que, mañana, pase a un alivio térmico.