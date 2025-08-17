Un incendio en el cableado de una nave industrial en Calahorra afecta a 50 centímetros de cable

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el cableado de una nave industrial en Calahorra ha afectado a cincuenta centímetros de cable, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 20:19 horas, un particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de un incendio en el cableado exterior de una nave industrial ubicada en la avenida Ebro, en la localidad de Calahorra.

Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y Policía Local, y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja, así como arecursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud con carácter preventivo.

Tras la intervención, los Bomberos han comunicado que se han visto afectados aproximadamente cincuenta centímetros de cable. No se han registrado más daños materiales ni personales.