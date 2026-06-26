Convenio interinstitucional permitirá al MTPE fortalecer el talento público con formación online de calidad europea - UNIR

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman, instituciones que forman parte del grupo educativo PROEDUCA, con el objetivo de fortalecer la formación académica y el desarrollo profesional de sus servidores públicos y sus familiares directos.

Este acuerdo estratégico permitirá a los beneficiarios acceder a programas de maestría, especializaciones y otras titulaciones de posgrado en modalidad cien por cien online, bajo condiciones preferenciales que incluyen bonificaciones especiales en la matrícula, incentivos exclusivos y oportunidades de becas. La iniciativa busca potenciar competencias profesionales claves para una gestión pública más eficiente, innovadora y orientada a resultados.

El acto protocolar se celebró en Lima con la participación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González. En representación de las instituciones académicas, asistió Martín Santiváñez, director de Desarrollo Institucional de UNIR, quien destacó la importancia de fomentar alianzas con el sector público para promover el aprendizaje continuo y fortalecer el talento humano al servicio del país.

Además del acceso a formación académica, la alianza contempla asesoramiento técnico especializado, intercambio de experiencias y actividades de difusión cultural, lo que consolida una cooperación interinstitucional orientada a elevar la calidad de los servicios públicos.

FORMACIÓN CONTINUA EN AUGE

El convenio adquiere especial relevancia en un contexto de modernización del Estado, donde la formación continua se posiciona como un eje estratégico para mejorar las capacidades institucionales. En este sentido, el MTPE reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de sus equipos, promoviendo herramientas que contribuyan a una gestión más eficaz y cercana a la ciudadanía.

Uno de los principales beneficios radica en la flexibilidad ofrecida por el modelo educativo online de UNIR, UNIR México (México) y la Escuela de Posgrado Newman, que permite a los estudiantes compatibilizar sus responsabilidades laborales y personales con su formación académica. Este sistema incorpora acompañamiento constante y recursos didácticos innovadores que favorecen el aprendizaje autónomo.

Los beneficiarios del convenio tendrán acceso a un catálogo de más de 250 titulaciones de posgrado con estándares europeos de calidad. En el caso de UNIR, los títulos oficiales están firmados por el Rey de España y son reconocibles por la SUNEDU en Perú, mientras que la Escuela de Posgrado Newman otorga títulos oficiales a nombre de la Nación, reforzando así la validez académica de la formación recibida.

Con esta iniciativa, el MTPE y PROEDUCA consolidan una alianza que impulsa el aprendizaje continuo, la innovación y la excelencia en la gestión pública, en apoyo directo de los trabajadores del sector y de la ciudadanía en general.