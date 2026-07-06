Convocada huelga indefinida desde el día 17 en la empresa Valoriza Servicios Medioambientales

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores encargados de la recogida de bioresiduos en La Rioja iniciarán una huelga indefinida desde el próximo día 17 de julio, según ha informado este lunes en un comunicado el sindicato Comisiones Obreras.

Explican que "en asamblea realizada el pasado día 3 de julio, los trabajadores han decidido convocar huelga indefinida ante la falta de interés de la empresa Valoriza Servicios Medioambientales a negociar un convenio colectivo con unos incrementos salariales y condiciones laborales dignas".

Añaden que "con fecha de 7 de julio se va a realizar el correspondiente registro de convocatoria de huelga ante la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales del Gobierno de La Rioja y en la Delegación del Gobierno en La Rioja" e "igualmente, también se realizará la oportuna comunicación a la empresa y al Consorcio de Aguas".

"A día de hoy -apuntan desde el sindicato- estos trabajadores no tienen registrado ningún convenio en la oficina de registro de convenios, la empresa ha comunicado al representante y a CCOO del Hábitat que existe un convenio que se firmó en su día con el anterior delegado y que no se registró".

Este convenio, "una vez visto por el sindicato comprueba que los salarios están por debajo del SMI y con unos incrementos totalmente insuficientes a cómo está la vida en estos momentos".

Desde CCOO del Hábitat "se ha planteado una revisión de los salarios para este año y así llegar al SMI y un incremento para los años 27 y 28 del 1% más de lo presentado por la empresa y 350euro por cada año más de lo presentado por la empresa en la paga de san Martín de porres".

Por todo ello, desde el sindicato se exige a la empresa "un acuerdo para la firma del convenio con unos incrementos acordes con la situación actual existente".