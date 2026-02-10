Convocadas 39 plazas de Policía Local en seis municipios de La Rioja

Archivo - La Policía Local de Logroño convoca 25 plazas - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha convocado 39 plazas de Policía Local en seis municipios de la comunidad autónoma atendiendo a "criterios objetivos de población, plantilla y situación de cada localidad".

Las plazas se distribuyen entre los municipios de Logroño (25), Calahorra (6), Arnedo (4), Haro (2), Nájera (1) y Santo Domingo de la Calzada (1).

Se trata, tal y como ha indicado el Ejecutivo regional en nota de prensa, de un paso "decisivo para reforzar la seguridad ciudadana y apoyar a los ayuntamientos riojanos".

La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) impulsada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Justicia e Interior.

Permitirá, ha dicho el Gobierno riojano, "mejorar las plantillas municipales, cubrir vacantes existentes y reforzar la capacidad operativa de los cuerpos de Policía Local, dando respuesta a las necesidades trasladadas por los propios ayuntamientos".

Del total de plazas convocadas, siete se cubrirán mediante el procedimiento de movilidad, "lo que facilita una respuesta más ágil a las vacantes existentes".

Además, 32 se ofertan por el sistema de oposición libre, "favoreciendo el acceso de nuevos aspirantes y contribuyendo al relevo generacional en los cuerpos policiales locales".

El Gobierno de La Rioja ha subrayado que esta convocatoria no es una medida aislada, sino que forma parte de una planificación continuada y coordinada con las entidades locales, orientada a garantizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos y la calidad de los servicios públicos en todo el territorio riojano.

Asimismo, ha añadido que esta oferta de empleo público "refuerza la colaboración institucional entre el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos, respetando el marco competencial y facilitando a las corporaciones locales los recursos necesarios para atender las demandas de seguridad de la ciudadanía".