Convocadas las ayudas para impulsar acciones demostrativas de nuevas técnicas de producción o cultivo por 450.000 euros

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja publica la convocatoria de ayudas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente destinada a la realización de campos demostrativos para aplicar nuevas técnicas de producción, seleccionar nuevas variedades y desarrollar técnicas de cultivo o tecnologías que contribuyan a que las explotaciones riojanas sean más competitivas.

Se trata de la segunda convocatoria de ayudas en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027. El presupuesto para esta línea de apoyo a la experimentación agraria contará con un presupuesto de 450.000 euros.

El objetivo de los campos demostrativos es mostrar a los agricultores cómo aplicar las técnicas y prácticas desarrolladas para lograr que sus producciones sean más competitivas en los mercados, ofreciendo productos más adaptados a la demanda y optimizando los costes de producción.

Los beneficiarios podrán percibir una ayuda máxima de 40.000 euros durante el primer año de ejecución del proyecto y de 15.000 euros en los posteriores, en el caso de que se trate de acciones demostrativas plurianuales. El porcentaje de subvención será del cien por cien de los costes considerados elegibles.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda, que se tramitarán por concurrencia competitiva, será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria.

PARCELAS EXPERIMENTALES EN TONRO A PRODUCCIONES AGROGANADERAS

En este momento, y fruto de las convocatorias del Programa de Desarrollo Rural y del Plan Estratégico de la PAC, la Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta con 20 campos demostrativos en torno a diferentes producciones agrícolas y ganaderas que se distribuyen en 17 municipios.

Así, en el cultivo de pera se está llevando a cabo un campo demostrativo para el control del fuego bacteriano en Entrena, así como una experiencia de policultivo de azafrán y judía en una nueva plantación de peral en ecológico en Nalda. Por otro lado, en una explotación de Santurde se ha iniciado un ensayo de variedades autóctonas de manzano para evaluar su adaptación y potencial productivo.

En parcelas experimentales de frutos secos se ha impulsado un cultivo ecológico de avellano en Navarrete, y se están analizando las variedades y la producción de avellano, pero en sistema superintensivo, en Foncea. En otra explotación de Tricio se trabaja con frutales de cáscara (almendro y avellano), también en régimen superintensivo.

En el cultivo de alubia, se ha iniciado una demostración para la recuperación de la variedad 'cuco fino' en Torrecilla en Cameros, y en Anguiano se ha establecido un campo demostrativo de cultivo ecológico y sistemas de entutorado de 'Alubia de Anguiano'.

Por otro lado, se ha puesto en marcha un proyecto para introducir nuevas variedades de uva de mesa en Alfaro y se trabaja en el desarrollo de la dosificación variable de enmiendas orgánicas en viñedo ecológico en Quel. También en una parcela de Anguiano se ha recuperado el viñedo como cultivo complementario.

En el sector del champiñón se está desarrollando en Autol un proyecto centrado en la mejora de la higiene del cultivo y en el control lumínico de plagas, especialmente esciáridos y fóridos.

Son cinco los campos demostrativos en activo vinculados a la ganadería: sobre el manejo de ganado entre frutales ecológicos de reciente implantación, en Sojuela; un ciclo de producción ecológica ganadera, en Viguera; pastoreo virtual en Matute; un ensayo sobre el uso de acelerómetros y básculas inteligentes para el control sanitario y productivo de animales en cebadero, en Albelda de Iregua; y un sistema de vallado virtual orientado a la gestión sostenible del pastoreo, la optimización del uso de los pastos y la mejora de su regeneración en explotaciones ganaderas, en Castroviejo y Bezares.

En Alfaro se están evaluando nuevas variedades y estrategias de optimización en el cultivo de la alcachofa, y en Calahorra se han puesto en marcha dos campos experimentales de hortícolas, uno para analizar la influencia de distintas densidades de plantación en el rendimiento y la gestión sanitaria del cultivo de borraja en invernadero; y otro para ensayar la viabilidad de diferentes variedades y ciclos de coliflor cultivadas al aire libre.