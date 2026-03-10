Convocadas ayudas para la participación colectiva en misiones empresariales de carácter internacional

Archivo - Hannover Messe 2025 industrial trade fair. - Julian Stratenschulte/dpa - Archivo

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja ha publicado este martes, 10 de marzo, una novedosa convocatoria de ayudas para la participación agrupada de empresas y entidades riojanas en distintas misiones empresariales de carácter internacional impulsada en el marco del proyecto TechFab Lab.

El Ejecutivo regional, en pleno proceso de planificación estratégica regional, al estar desarrollando la Estrategia de Internacionalización de La Rioja 2026-2029, abandera este acompañamiento al sector empresarial "con el objetivo de facilitar la apertura de nuevos mercados internacionales y fomentar la internacionalización de las compañías riojanas mediante su participación en encuentros profesionales y ferias especializadas".

Esta convocatoria, ha explicado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, está dotada con 96.900 euros, se enmarca en el programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), en el proyecto Tech FabLab, cuya finalidad es dar respuesta a las necesidades relacionadas con la promoción de nuevas iniciativas empresariales vinculadas a las tecnologías facilitadoras esenciales de las seis comunidades autónomas participantes, entre las que se encuentra La Rioja.

TRES LÍNEAS DE ACTUACIONES

Existen tres líneas de actuaciones. La primera contempla la misión de prospección internacional y emprendimiento a Corea del Sur, en el Sector Tecnologías de la Información y la Comunicación (Sector TIC), y que comprende, asimismo, la visita a la feria World It Show, el evento tecnológico más grande e influyente del país, que se celebra entre el 22 y 24 de abril de 2026.

La segunda está enfocada a eventos destinados a potenciar el ecosistema emprendedor, con la visita a las ferias Hannover Messe (para startups), feria de referencia mundial en industria, del 20 al 24 de abril; South Summit (Madrid), una de las redes de startups más destacadas, del 3 al 5 de junio; y VivaTech (París), la feria tecnológica más grande de Europa, del 17 al 20 de junio.

Por último, la tercera línea de actuación incluye eventos de importante repercusión internacional, como el Hannover Messe (empresas no startups), del 20 al 24 de abril, y SIAL (París), la feria mundial más importante de la industria alimentaria, del 17 al 21 de octubre.

La convocatoria establece cuantías máximas de 2.800 euros en la primera línea; 1.100 euros para Hanoover Messe, 400 euros para South Summit y 1.000 euros para Viva Tech, en la segunda línea; y 1.100 euros para Hannover Messe y 1.300 euros para SIAL.

BENEFICIARIOS

Son beneficiarias de estas ayudas las empresas y entidades sin ánimo de lucro con domicilio social o centro de trabajo en La Rioja, con la posibilidad de financiar la asistencia externa en destino para la realización de agendas y para organización de la acción, los gastos de intérpretes, el viaje y alojamiento de una persona de la entidad participante, los traslados grupales y el seguro de viaje.

Las empresas disponen de diez días naturales desde la publicación de la convocatoria en el BOR este martes para presentar sus solicitudes de ayuda en la oficina del Gobierno de La Rioja.