Convocado el II Premio de Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad de Género de la UR

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar de la Universidad de La Rioja convoca el II Premio de Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad de Género, organizado y financiado en colaboración con la Subdirección General de Igualdad del Gobierno de La Rioja.

Esta convocatoria está abierta a cualquier trabajo fin de estudios, es decir, bien Trabajo de Fin de Grado (TFG) o Trabajo Fin de Máster (TFM), en cualquier rama de conocimiento, con perspectiva de género y/o que haya incorporado el género como categoría de análisis.

Los requisitos deben cumplir los trabajos presentados son, por un lado, haber sido presentados por estudiantes de la Universidad de La Rioja que, a su vez, los hayan presentado y defendido en la Universidad de La Rioja en los cursos académicos 2023-2024 y 2024-2025.

La temática del trabajo, desde cualquier disciplina científica, deberá aportar conocimientos relevantes y contribuir a avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres; pueden estar redactados en castellano o inglés; y deben haber obtenido en su evaluación oficial una calificación mínima de 8.

Además, la convocatoria establece que los trabajos deberán presentar un desglose por sexo de los datos relativos a los sujetos de investigación o justificación de los estudios relativos a un solo sexo.

A su vez, no pueden haber sido premiados con anterioridad. En el supuesto de que se presente el mismo trabajo a diferentes convocatorias de premios, se tendrá que comunicar a la Universidad de La Rioja esta circunstancia; y, caso de ser premiado, tendrá que renunciar expresa y formalmente al premio objeto de esta convocatoria.

Finalmente, quien gane el II Premio de Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad de Género deberá hacer constar que la Universidad de La Rioja ha premiado el trabajo en todas las difusiones científicas que se deriven de éste.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación para optar al II Premio de Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad de Género de la Universidad de La Rioja se extiende hasta las 23,59 horas del 31 de octubre de 2025.

Quienes tengan interés en optar al premio deben presentar su candidatura por sede electrónica dirigida a la Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar con la documentación requerida que se detalla en https://bit.ly/IIPremioTFE-UR-Igualdad.

La convocatoria del II Premio de Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad de Género de la Universidad de La Rioja está organizada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, y la Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar en colaboración con la Subdirección General de Igualdad del Gobierno de La Rioja y está financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.