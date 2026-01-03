Convocan "de manera urgente" una concentración mañana en Logroño tras los ataquen ocurridos en Venezuela

IU convoca "de manera urgente" una concentración mañana en Logroño tras lo ocurrido en Venezuela - HENAR MORENO EN X

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja Henar Moreno, a través de un mensaje en su red social X, ha anunciado la convocatoria "de manera urgente" de una concentración este domingo en Logroño, tras los ataques ocurridos este sábado en Venezuela.

"Esto es una violación del derecho internacional", comienza el mensaje.

Y continía señalando que "en defensa de la soberanía de los pueblos de América Latina, convocamos en Logroño de manera urgente una concentración mañana, domingo, 4 de enero a las 12 horas frente a la Delegación del Gobierno".

"Venezuela no está sola. Difúndelo", finaliza el mensaje, esta última frase escrita en mayúsculas, y acompañado de una imagen de la convocatoria, con el lema 'Concentración contra la agresión imperialista en Venezuela'.