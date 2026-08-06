Coordinador sindical de la UAGR-COAG, Roberto Ruiz-Clavijo, elegido responsable del sector vitivinícola estatal de COAG

El coordinador sindical de la UAGR-COAG, Roberto Ruiz-Clavijo - UAGR-COAG

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG, de la que la UAGR forma parte) renovó su dirección durante su XVI Asamblea, celebrada el pasado mes de mayo en Madrid. Allí el expresidente de la UAGR-COAG, Óscar Salazar, fue elegido para la nueva Comisión Ejecutiva de COAG.

Tras la Asamblea procede la renovación de los cargos en los diferentes sectores agrícolas y ganaderos, y así esta semana ha sido elegido responsable estatal vitivinícola Roberto Ruiz-Clavijo, coordinador sindical de la UAGR-COAG. Sustituye en el cargo al viticultor manchego Joaquín Vizcaíno.