La Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja inaugura nueva sede como espacio de solidaridad y justicia global - COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja (CONGDCAR) ha inaugurado este jueves su nueva sede (Avda. Bailén, nº4, bajo, Logroño), un espacio concebido como punto de encuentro para las organizaciones sociales, la participación ciudadana y el impulso de la cooperación internacional desde una perspectiva de derechos humanos.

El presidente de la entidad, René Larumbe, ha subrayado que la nueva ubicación "quiere ser mucho más que una oficina: un hogar para la solidaridad y una base de trabajo para la justicia social global", destacando que el objetivo es fortalecer el trabajo conjunto de las 32 organizaciones que integran la Coordinadora y mejorar la coordinación entre entidades.

"La cooperación se construye desde las alianzas, no desde el trabajo aislado. Este espacio nos permitirá compartir recursos, generar sinergias y estar más cerca de la ciudadanía riojana", ha señalado. Así, la nueva sede nace con vocación de apertura a la sociedad, como lugar para la información, la sensibilización y la implicación social a través del voluntariado, el asociacionismo y la colaboración con entidades sociales, educativas e institucionales.

Larumbe ha agradecido expresamente la cesión del espacio por parte del Gobierno de La Rioja, y en particular a la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y a la Subdirección General de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, subrayando que "la colaboración institucional es clave para que las políticas públicas de cooperación tengan un impacto real en la vida de las personas".

Asimismo, ha reconocido el apoyo de los grupos parlamentarios, el Ayuntamiento de Logroño, los municipios que participan en el Fondo de Cooperación, la Universidad de La Rioja y el conjunto del tejido social, "porque la cooperación se construye desde las alianzas, no desde el trabajo aislado".

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN UN CONTEXTO DE CRISIS GLOBAL

El presidente de la CONGDCAR ha contextualizado la apertura en un escenario internacional complejo, marcado por conflictos armados, emergencia climática, incremento de las desigualdades y discursos de odio que cuestionan los derechos fundamentales.

"En este momento histórico, la cooperación internacional no es opcional: es una responsabilidad ética y política. Defender la cooperación es defender derechos humanos, dignidad y oportunidades para todas las personas", ha afirmado.

En este sentido, ha mostrado la satisfacción de la CONGDCAR porque La Rioja se sitúe como la tercera comunidad autónoma de España en esfuerzo presupuestario destinado a cooperación para el desarrollo, un dato que, ha señalado, "nos sitúa a la vanguardia y demuestra el compromiso solidario de nuestra tierra". "No aspiramos a ser los primeros por una medalla, sino porque queremos que La Rioja sea la comunidad más comprometida con la justicia global. Desde un territorio pequeño también se puede generar un impacto enorme en el mundo", ha añadido.

Así, la nueva etapa arranca con un doble objetivo: reforzar el trabajo de las organizaciones miembro y consolidar la sede como un espacio abierto a la ciudadanía. "El cambio global también se construye desde lo local. Nadie puede hacerlo todo, pero todas las personas podemos hacer algo. Hoy no solo abrimos una puerta física; renovamos nuestra promesa de no dejar a nadie atrás", ha concluido Larumbe.

COMPROMISO DEL GOBIERNO CON LA COOPERACIÓN

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, ha subrayado que "el compromiso del Ejecutivo regional con la cooperación es firme desde hace décadas, pero se quedaría incompleto si no existiera un engranaje de ONG de desarrollo y una coordinadora que ayude a concretar y hacer efectivo todo ese esfuerzo", ha señalado.

Pérez Pastor ha recordado que la Coordinadora venía trasladando desde hacía tiempo la necesidad de contar con un espacio adecuado y actualizado para desarrollar su labor diaria, y ha explicado que la cesión de este nuevo local permitirá "mejorar la atención al público y disponer de un lugar de encuentro y trabajo para reuniones, formaciones y asambleas".

Asimismo, ha destacado la dimensión social y pedagógica de la nueva sede, "este espacio también da visibilidad al trabajo de las ONG y de la Coordinadora. Las labores de divulgación y sensibilización son fundamentales, y este local es en sí mismo un acto de comunicación que muestra todo el potencial que tiene el ser humano cuando se pone a trabajar de forma conjunta", ha concluido.