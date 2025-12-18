Coordinadora ONGs riojanas marca este viernes "una línea roja por Gaza"

Imagen de archivo de la situación este mismo martes en Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 19 de diciembre a las 12 horas, en la Concha del Espolón de Logroño, la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CONGDCAR), Oxfam Intermón, Alianza por la Solidaridad - ActionAid y Amnistía Internacional La Rioja se unen para marcar "una línea roja por Gaza".

Se trata de una acción "que quiere denunciar las líneas rojas cruzadas por Israel en más de dos años de una catástrofe humanitaria sin precedentes: asesinato de civiles, de niños y niñas, negación del acceso a la ayuda humanitaria, utilización del hambre y el agua como armas de guerra, desplazamiento forzado o destrucción de infraestructura esencial para la vida".

Ante "estas gravísimas y diarias violaciones" del Derecho Internacional Humanitario, "hacemos un acto de llamamiento urgente a la conciencia del mundo para exigir que no se sigan traspasando más límites, y para que los líderes europeos y mundiales dejen de observar en silencio mientras una población entera desaparece bajo las bombas, los escombros, la inanición y el abandono".

"Más de dos meses después de que se anunciara un alto el fuego y fueran liberados todos los rehenes israelíes vivos, las autoridades de Israel continúan infligiendo deliberadamente unas condiciones de vida calculadas para causar la destrucción física de la población palestina, sin que haya indicios de ningún cambio en su intención", argumentan.

Así, resaltan que "al menos 327 personas, 136 niños y niñas entre ellas, han muerto a causa de ataques israelíes desde que se anunció el alto el fuego el 9 de octubre".

La Línea Roja se marcará el viernes, 19 de diciembre, a las 12 horas, en la Concha del Espolón de Logroño, "donde nos haremos fotografías con carteles alusivos a las diversas líneas rojas trazadas por Israel y leeremos un pequeño manifiesto", al tiempo que piden a las personas que quieran participar que acudan vestidas de negro.