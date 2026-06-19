Coreografía ciudadana de plano latente, acciones sonoras y actividades participativas, el fin de semana en 'Concéntrico'

Pasaje Chimenea dentro de Concéntrico - CONCÉNTRICO

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Concéntrico' continúa con su programación para este fin de semana con una intensa agenda que plantea una serie de actividades centradas en proyectar el espacio público como una plataforma de participación ciudadana en la que la arquitectura se establece como una herramienta para fomentar la interacción social.

Encuentros, coloquios, talleres, recorridos, acciones sonoras, conciertos y experiencias permitirán que la ciudanía explore nuevas formas de habitar colectivamente el espacio público para contribuir a crear una ciudad más abierta, diversa y cohesionada.

Entre las numerosas actividades programadas para mañana sábado 20 de junio destaca el encuentro y la cata colectiva Meet! organizada en la Plaza San Bartolomé y la sesión de escucha, conversación y DJ set Sounds of Architecture en Nave 31 en el que se explorará el paisaje sonoro de Beirut y el papel de la arquitectura en el espacio público contemporáneo.

En esta actividad participarán Marie-Hélène Fabre y Didier Fiúza Faustino cofundadores del sello discográfico Sounds of Architecture Records junto a AAU Anastas (Elias y Yousef Anastas) que ha colaborado entre otros con Radio alHara, una emisora independiente nacida en Palestina que conecta comunidades a través del sonido.

La propuesta de Sounds of Architecture Records para Concéntrico plantea la producción de un vinilo dedicado a Logroño y al contexto del festival. A través de grabaciones de voces, relatos y paisajes sonoros de la ciudad, el proyecto construirá un retrato sensible y colectivo del lugar. El formato del vinilo -y el ritual de escucha que implica- invita a detenerse y atender a las voces, sonidos y memorias que configuran la identidad urbana más allá de la arquitectura.

A las 20,00 horas el Paseo del Espolón será el escenario de Plano Latente, una coreografía colectiva guiada por la luz, el movimiento y el traslado de piezas de madera en la que 200 ciudadanos y 12 bailarines activarán la intervención para dar la bienvenida al solsticio de verano. A las 21,30 horas en Marqués de San Nicolás se plantea la experiencia Un tercio de vida como una sesión nocturna participativa en la que tras una serie de actividades se desarrollará un descanso colectivo que al amanecer finalizará con un taller de dibujo y una conversación abierta.

El domingo 21 de junio, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Música, diferentes formaciones, orquestas y cantantes de la Escuela Píccolo y Saxo actuarán en varias intervenciones de Concéntrico a lo largo de todo el día. A las 18,00 horas, la Serrana de San Bernabé será la pasarela para el desarrollo del Desfile Intercultural organizado por la Red Intercultural de Logroño en el que se podrá disfrutar de los trajes tradicionales de las diferentes culturas y procedencias que forman parte de la ciudad.

Además, a lo largo del fin de semana se podrá disfrutar también de un coloquio en formato de conversación abierta como parte de la programación de Morrete Fest en el pasaje de la Chimenea en la calle Portales y de las visitas guiadas que parten desde la instalación situada en Gran Vía-San Antón (calle República Argentina) a las 11.00 y a las 19,00 horas con un recorrido por una selección de intervenciones.