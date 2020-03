Experto UNIR sobre labor Atención Primaria: "Están haciendo un servicio vital como barrera de filtro"

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Nadie nos enseñó a gestionar un caos ni a manejarnos en escenarios insólitos pero entre todos podremos salir adelante". Así de tajante se muestra el director del Máster en Dirección y Gestión Sanitaria de UNIR, Rodolfo Antuña, quien ha querido mandar su reconocimiento a los trabajadores de la Atención Primaria, profesionales que realizan "un servicio imprescindible, vital como barrera de filtro, para hacer un buen diagnóstico e intentar no colapsar hospitales".

Y es que así, "como una cadena de montaje en la que todos podemos hacer algo" considera el experto que está la posibilidad de ver "la luz al final del túnel" ante la crisis del coronavirus. Desde uno mismo, con medidas conocidas por todos como: lavarse las manos, quedarse en casa, aislarse, no creer ni difundir bulos, acudir a los medios oficiales para informarse, llamar a los teléfonos apropiados... todos y cada uno de nosotros tenemos "una gran responsabilidad" en la gestión del coronavirus para poder salir adelante "ante una situación que nos ha cambiado la forma de vivir a todos".

Todo porque lo cierto es que "aunque hayamos querido construir un muro para evitar un tsunami, la situación que actualmente estamos viviendo está siendo inesperada para todos. El tsunami ha llegado y ahora hay que tomar las riendas y salir adelante", ha reconocido Antuña a Europa Press.

ATENCIÓN PRIMARIA, "IMPRESCINDIBLE"

Ante esta situación, el experto en Gestión Sanitaria reivindica que "la Atención Primaria es imprescindible" en este proceso porque actúa como barrera de filtro. "Es el interlocutor que discrimina si un paciente está en un estado sospechoso de tener coronavirus o no lo está. Está evitando colapsos en los hospitales y presta una buena atención personal y profesional".

"Contiene a los pacientes en sus domicilios, fuera del ámbito hospitalario, y les cuida para que no les ocurra nada", añade.

Por todo ello, Rodolfo Antuña agradece esta "importante labor" porque "siempre será mejor mandar al hospital a 20 personas que a 30... y este filtro lo hace la Atención Primaria".

Un servicio que, además, "llama a los pacientes día a día, a pesar de estar al borde de sus posibilidades, no se olvidan de ellos, conocen su evolución y, a partir de ahí, siguen tomando las decisiones necesarias para cada paciente".

Lo cierto es que, según Antuña, "en España tenemos una sanidad muy buena y una Atención Primaria muy potente que, por desgracia, no tienen otros países y que llega prácticamente al cien por cien de la población".

AUMENTAR EL NÚMERO DE PROFESIONALES

Para el experto de la UNIR, esta primera barrera de defensa que racionaliza las personas que van al hospital o no "es ideal porque ellos saben diferenciar un caso sospechoso o no" y para que esto siga así es "fundamental aumentar también el numero de profesionales de la Atención Primaria". Además también ha explicado que, después del diagnóstico de su centro de salud, "es muy importante que cada ciudadano haga caso en sus indicaciones".

Ante una crisis de estas características, "lo importante" para el experto es "gestionar con rapidez". Una vez se ha hecho el diagnóstico en la Atención Primaria, si esos pacientes deben llegar al hospital "y no hay camas para todos" se deberá agilizar por otro lado algún proceso. Por ejemplo, asegura, "si no puedo racionalizar las entradas habrá que racionalizar las salidas, es decir, las altas deben ser automáticas, una vez que un paciente está bien y los resultados son negativos debe abandonar su habitación de manera inmediata y llamar a un familiar para que le recojan en ese momento, no se pueden esperar horas, así se está haciendo y eso es lo más sensato".

OFICIO Y EXPERIENCIA

A modo de reflexión, y desde otra perspectiva, el experto explica que el coronavirus "nos está demostrando que asuntos que nos parecían verdaderos problemas de salud poblacional, ahora vemos que no lo eran tanto. Ahora estamos en fase de superar una verdadera tragedia y, para una buena gestión, cuanto más oficio y experiencia se tenga será mejor".

Con ello, defiende, "hay que tener un ojo en el día a día, en el presente y otro en el medio plazo porque no hay que olvidar que también hay que seguir dando asistencia sanitaria al diabético, al que llega con una fractura de cadera, al anciano, al herido por accidente de tráfico... no hay que olvidar que el día a día prosigue y hay que estar preparado para lo que se nos viene encima".

Todo ello "sin olvidarnos de la importancia del coronavirus. Una infección vírica mayor que la gripe, un problema real al que se le suma también una situación de pánico general o de gran inquietud ante lo que debemos tener perspectiva y seguir hacia adelante".

Con respecto a la compra de material, Antuña explica que el sistema sanitario público español es "un sistema garantista" y el estado "ha querido seguir utilizando esta fórmula para dar respuesta a este problema en un momento en el que todo el mundo quiere comprar a la vez". Pero en este punto, afirma, "si uno no es rápido y juega con una mano atada a la espalda es todo más difícil. Los materiales van justos, pero deberíamos tener procedimientos para conseguirlos porque estamos hablando de la salud de los ciudadanos".

Finalmente y, ante esta situación excepcional que estamos viviendo, el experto asevera que es "muy importante" aguantar "ante un suceso que jamás creíamos que íbamos a vivir".

"NO SABEMOS LO QUE VENDRÁ DESPUÉS"

"No sabemos lo que vendrá después ni tampoco las consecuencias que tendrán en el mundo pero ahora hay que dominar la situación". Aún así, reflexiona, "hay que saber que al final del túnel siempre hay esperanza, que esto pasará y que aprenderemos pero hasta que eso llegue hay que aguantar porque lo único que tenemos claro es que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana".