Coronavirus.- Personalidades de la cultura y el deporte apoyan la iniciativa de Ibercaja Vamos La Rioja

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Numerosas personalidades de la cultura y el deporte se han sumado a la iniciativa solidaria Vamos La Rioja puesta en marcha por Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco, para canalizar donaciones de particulares y empresas a la cobertura de las necesidades de las familias riojanas más vulnerables a la expansión del COVID-19.

El primer "mecenas" de la iniciativa en La Rioja fue el deportista Fernando Llorente quien, además de ser la primera persona en efectuar su aportación económica, envió desde Nápoles, a través de un vídeo un mensaje de ánimo y apoyo a la sociedad riojana.

Tras Llorente se han sumado otras personalidades del deporte: Sheyla Gutiérrez, ciclista del Movistar Team; Carlota Castrejana, ex baloncestista y ex atleta, directiva de la Federación Española de Atletismo; Salva Díez, ex jugador de la Selección Española de Baloncesto y del Barça; Íñigo Zorzano, segundo entrenador del Zenit San Petersburgo, de baloncesto; y el Club Baloncesto Clavijo a través de su entrenador Jenaro Díaz y algunos de sus jugadores.

Del mundo de la cultura, se han sumado el actor calahorrano Nacho Guerreros; Pablo Sainz Villegas, guitarrista internacional, que envió su mensaje desde su confinamiento en California; Andrés Pascual, escritor; y Susana Hornos, actriz, que se unió a Vamos La Rioja desde Madrid.

El primer reto de Vamos La Rioja está sirviendo para que Cruz Roja La Rioja esté llevando 450 lotes de productos de alimentación e higiene a familias riojanas vulnerables que habían quedado fuera de otros programas de ayuda. Este reto está a punto de concluir, con casi 27.000 euros recaudados.

Una vez que finalice este reto se abordarán otros retos que ayuden a paliar los efectos sociales que provoca esta sobrevenida situación entre estas familias. Las aportaciones recibidas por los riojanos se canalizarán a través de entidades del tercer sector que están ayudando en distintos ámbitos a las personas más vulnerables de la Comunidad.

Tanto Ibercaja como Fundación Ibercaja aportaron inicialmnte 5.000 euros cada una. En particular, Ibercaja materializó su donación mediante las aportaciones recibidas por el Plan de Pensiones y el Fondo de Inversión Sostenible y Solidario que gestionan Ibercaja Pensión e Ibercaja Gestión, respectivamente.

Las aportaciones voluntarias de ciudadanos y compañías pueden efecturarse a través de la plataforma Vamos La Rioja donde se puede realizar la donación mediante el cargo a una tarjeta: www.ibercaja.es/vamoslarioja

También pueden efectuarse a través de transferencia a la cuenta corriente ES94 2085 5690 8803 0004 9193 o realizar el pago con el teléfono móvil a través de Bizum mediante el código: VAMOS LA RIOJA/33628.

La entidad quiere, "ahora más que nunca, prestar su apoyo a la sociedad y a los que más lo necesitan, actuando según su propósito y su razón de ser, fiel a los valores mantenidos en su actividad durante más de 140 años". Ambas instituciones están extendiendo a todo el país la iniciativa solidaria que lanzaron en Zaragoza hace diez días, dada la extraordinaria acogida que ha tenido por parte de los zaragozanos.