PP pide la comparecencia "urgente" de Andreu en el Parlamento riojano para explicar su gestión de COVID-19

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha anunciado que esta formación política ha solicitado la comparecencia de la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, en la Cámara regional, "a la mayor brevedad posible, para dar cuenta de su gestión en relación al COVID-19, porque también en este aspecto la presidenta llega tarde".

En este sentido, ha señalado que resulta "censurable" que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de comunidades autónomas, la solicitud de comparecencia en la Cámara Regional "no haya partido de ella, la presidenta se debe a todos los riojanos, representados en un Parlamento que debe poder realizar su tarea de control al Ejecutivo, una posibilidad que el resto de fuerzas políticas han hurtado".

"Es una anomalía democrática que la presidenta de La Rioja ni haya comparecido ni que tan siquiera lo haya planteado. Sabemos que son momentos excepcionales, pero ya llevamos un mes de estado de alarma y La Rioja se merece una Presidenta transparente", ha añadido.

Jesús Ángel Garrido ha realizado estas afirmaciones este martes en el transcurso de una rueda de prensa online en la que ha recordado a los 234 fallecidos por el COVID-19 en nuestra Comunidad y a sus familias, a quienes ha trasladado las condolencias del Partido Popular de La Rioja. "No podemos olvidarnos de los fallecidos ni esconder el dolor detrás de los números. Estamos hablando de personas, de familias, de amigos. Siempre tendrán al Partido Popular a su lado", ha señalado.

Del mismo modo, ha mostrado "el agradecimiento y reconocimiento a todos los profesionales de distintos ámbitos que combaten en primera línea contra el virus en nuestra Comunidad".

El portavoz del Grupo Popular ha apuntado que la mayoría de presidentes y presidentas de comunidades autónomas ya han comparecido (Castilla y León, Galicia, Islas Baleares, Cantabria, País Vasco, Asturias) o han solicitado comparecer (Canarias, Aragón, Extremadura, Madrid, Murcia, Andalucía y Cataluña).

"No parece razonable que no lo haya hecho quien dirige la Comunidad Autónoma con más contagiados y la tercera con más fallecidos por Covid-19 en términos relativos", ha afirmado. A su vez, ha reclamado que Concha Andreu "salga de su búnker, de sus declaraciones institucionales dominicales con mucha autocomplacencia y nada de sustancia o de una rueda de prensa convocada a la carrera con el único objetivo de atacar al PP y no dar cuenta de su gestión".

"Señora Andreu, el enemigo es el virus, no el Partido Popular. Al revés, si Andreu quisiera, el PP podría ser el mejor socio del Gobierno Regional para superar esta crisis. En el PP cumplimos con nuestra obligación ética de velar por los más débiles en esta crisis, ahora que es cuando lo necesitan", ha subrayado.

En este sentido, ha reiterado que "en el Partido Popular no estamos sordos, ni mudos, ni ciegos". "La presidenta del Gobierno debe responder a muchas preguntas que se hacen los riojanos, como las razones por las que La Rioja es la Comunidad con más incidencia del Covid-19 o por qué más del 50% de los fallecidos son mayores, por qué han tardado tanto en enviar material a los sanitarios, qué ha pasado con los respiradores, cuándo se realizará test masivos, qué ocurrirá con los miles de riojanos afectados por ERTES o con los autónomos a los que no se les va a pagar la prestación a tiempo", ha dicho.

"Unidad sí, pero para ser eficaces. Unidad sí, pero para eso se deben consensuar antes las decisiones a tomar. Si no se quiere ni compartir, ni consultar ninguna decisión, no se puede hablar de unidad", ha concluido.