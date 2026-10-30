"La Lotería Nacional deja en Logroño..."

Archivo - La Lotería Nacional deja un segundo premio en Logroño - ONLAE - Archivo

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LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Lotería Nacional ha dejado en Logroño un segundo premio, que ha recaído íntegramente en la capital riojana, en el sorteo celebrado en la noche de este jueves, 29 de noviembre.

De acuerdo con la información de Loterías y Apuestas del Estado, el primer premio del sorteo, dotado con 300.000 euros, ha sido para el número 65.942, que ha estado muy repartido, hasta en 12 administraciones de toda España.

En cuanto al segundo premio, que ha sido para el número 63.502, ha recaído íntegramente en Logroño, en concreto, en la administración número 11, situada en la calle Pepe Maguregui 1. La dotación del premio, en este caso, es de 60.000 euros al número.

A ello hay que sumar, además, que los reintegros han sido para los números 2, 8 y 3, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.