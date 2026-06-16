Cortado el tráfico ferroviario en Alfaro por trabajos de reparación

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajos de reparación en la catenaria han motivado, a las 13:30 horas de hoy, el corte del tráfico ferroviario a la altura de Alfaro, tal y como ha trasladado el SOS Rioja.

ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha informado al Centro de Emergencias del corte, producido a la altura del punto kilométrico 2 de la vía férrea, en término municipal de Alfaro.

La circulación ferroviaria ha quedado interrumpida hasta nuevo aviso, ha detallado el SOS Rioja.