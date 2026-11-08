Corte total los días 9 y 11 en la LR-245 y la LR-250 en Jalón de Cameros por obras de mejora

Zona aproximada de la incidencia - EPDATA

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Infraestructuras ha informado, a través del Servicio de Emergencias SOS Rioja 112 del corte total de las carreteras LR-245 y LR-250 en Jalón de Cameros, debido a obras de mejora en estas vías entre esta localidad y Laguna de Cameros.

El corte se producirá, en concreto:

Este lunes 9 de noviembre en el punto kilométrico 0+000 (Jalón de Cameros) de la carretera LR-245.

El miércoles 11 de noviembre en el p.k. 0+000 (Jalón de Cameros) de la carretera LR-245 y en el p.k.36+800 (Jalón de Cameros) de la carretera LR-250.

Los horarios del corte serán de 8,30 a 13 horas.

Desde SOS Rioja se informa que no existe itinerario alternativo a los cortes, y de que se instalarán carteles informativos en la intersección de las carreteras N-111 y LR-245.