Cortes de suministro eléctrico, caída de árboles o desprendimientos de aleros, entre las incidencias ayer por tormentas

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LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cortes de suministro eléctrico, caída de árboles o desprendimientos de cornisas o aleros de tejados han sido las principales incidencias atendidas por el Servicio de Emergencias SOS Rioja esta pasada tarde-noche de martes, por las tormentas registradas en toda la comunidad.

De acuerdo con estas informaciones, durante el aviso amarillo por tormentas, entre los incidentes más relevantes, se han producido varios cortes de suministro eléctrico que han afectado de manera puntual en San Vicente de la Sonsierra y Haro.

Asimismo, se ha registrado la caída de árboles que han generado obstáculos en la vía pública en Fuenmayor, Uruñuela y Torremontalbo.

También se han notificado los desprendimientos de una cornisa y de un alero de un tejado en Logroño, así como de un toldo en riesgo de caer en Nájera.

Por otro lado, el viento ha provocado daños en un camión, al que se le ha desprendido el techo mientras circulaba.

Este incidente ha ocasionado el corte temporal de la carretera N-232 generando interrupciones en el tráfico hasta la retirada del vehículo y la limpieza de la vía.

En conjunto, las incidencias han sido de carácter material, sin que se tengan constancia de daños personales.

Los servicios de emergencias -Bomberos Logroño, Bomberos CEIS, Guardia Civil, Policías Locales y mantenimiento de carreteras- han actuado para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Según las estaciones meteorológicas del Gobierno de La Rioja se han registrado rachas de viento de 88,2 km/h en Anguiano, 68,8 km/h en Ezcaray y 65,2 km/h en Nájera como las más destacadas.

En cuanto a las precipitaciones destacan los 16,9 litros por metro cuadrado en Nájera y los 9,6 en Anguiano.