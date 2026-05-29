Cortes de tráfico en Calahorra los días 30 y 31 de mayo por 'el 'Día del Comercio en la calle' y la Carrera de Cáritas

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calahorra informa de las afecciones al tráfico previstas para los próximos días 30 y 31 de mayo con motivo de la celebración de distintos eventos en la ciudad. El sábado 30 de mayo, con motivo del 'Día del Comercio en la calle' en la calle Bebricio con la participación de 17 establecimientos comerciales locales, permanecerán cortadas al tráfico varias vías del centro urbano desde las 8,00 hasta las 24,00 horas aproximadamente.

En concreto, se cerrará la calle Bebricio desde el cruce con la calle Julio César hasta la Glorieta de Quintiliano. Asimismo, quedará cortada la calle Maestro Falla, desde su intersección con la calle Aurelio Prudencio hasta la calle Bebricio. El acceso a la calle Maestro Vives también se verá afectado durante esta celebración.

Por otro lado, el domingo 31 de mayo se celebrará la 'Marcha-Carrera de Cáritas 2026', una prueba que recorrerá diferentes calles del casco urbano de la ciudad entre las 10,00 y las 13,00 horas aproximadamente, provocando restricciones puntuales de tráfico en esa franja horaria. Durante el desarrollo de esta carrera solidaria permanecerá cerrada al tráfico la calle General Gallarza, desde la Glorieta de Quintiliano hasta la avenida de Valvanera. Además, se producirán afecciones puntuales en las distintas calles incluidas en el recorrido de esta cita solidaria.

El itinerario previsto comenzará en la calle Teatro, junto a la sede de Cáritas, y discurrirá por las calles Mártires, Grande, plaza del Raso, Santiago, Eras, Doctor Chavarría, Cavas, General Gallarza, avenida de Valvanera y calle General Gallarza, finalizando en el paseo del Mercadal.

Desde la Policía Local se solicita la colaboración ciudadana y se recomienda a vecinos y conductores planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar vías alternativas y respetar en todo momento la señalización provisional instalada con motivo de ambos eventos. Asimismo, agradece la comprensión de la ciudadanía y pide disculpas por las molestias que estos cortes puedan ocasionar.