La COVID persistente vuelve al Parlamento medio año después y el Grupo Popular asegura que se está avanzando

Archivo - Mascarilla frente a la COVID - Robert Michael/dpa-Zentralbild/d - Archivo

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La COVID persistente ha vuelto hoy al Parlamento de La Rioja al considerar el Partido Socialista, en boca del diputado Miguel González de Legarra, que las personas que tienen esta enfermedad "no tienen una atención suficiente coordinada". Sin embargo, desde el Grupo Popular se ha entendido que ya se está avanzando.

La iniciativa rescata la aprobada por el Parlamento de La Rioja el pasado 12 de marzo, cuando salió adelante, por unanimidad, una proposición no de ley que pedía al Gobierno riojano, entre otras cuestiones, el reconocimiento clínico de esta enfermedad y un registro.

Legarra ha rechazado "empezar de cero" pidiendo que se reconozca la enfermedad pero ha recordado que han pasado seis meses desde el "mandato" del Parlamento; y "la administración tiene sus tiempos pero para las personas afectadas es mucho tiempo".

La iniciativa llevada por el PSOE ahora al Parlamento "vuelve a reclamar atención" sobre la COVID persistente y "que se cumpla lo aprobado". Algo, ha dicho, Legarra a los diputados, que se podía ver con la presencia de afectados en el Parlamento.

Ha exigido "coordinación" para que los pacientes sepan "a dónde tienen que ir". De este modo, la proposición de ley de marzo pedía "medidas" y la llevada hoy a pleno "un mecanismo" para que se ejecuten. "El conocimiento tiene que estar en el sistema conforme avance la evidencia científica", ha añadido.

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha entendido que la proposición no de ley que se aprobó hace medio año está "lejos" de ser ejecutada y, por tanto, se debe seguir siendo "exigentes" con el Gobierno riojano.

Por otro lado, le ha "llamado la atención" que en la nueva PNL presentada por el PSOE han "desaparecido" las medidas de exigencia al Gobierno central, porque aunque se haya reconocido la COVID persistente, ya, dentro de las enfermedades crónicas, quedan cuestiones pendientes como un registro.

Desde Vox, Hector Alacid ha vuelto a sostener que los enfermos "no necesitan papeles sino recursos". Hace seis meses, ha relatado, Vox se abstuvo. "Votar en contra es negarnos a resumir una política sanitaria en grupos de trabajo, porque eso no garantiza la atención al paciente", ha visto ahora.

Para Vox, la iniciativa del PSOE supone "más estructura administrativa, no más asistencia". Y es que la respuesta del PSOE, para Alacid, es "más papel".

El 'popular' Alberto Olarte ha vuelto a insistir, como hace seis meses, en que se trata de una iniciativa que se está llevando tanto al Congreso como a distintas autonomías, "con distintos resultados".

Como IU, ha señalado que desde el PSOE riojano se han eliminado, en la nueva PNL, las peticiones al Gobierno central, cuando "no se ha hecho nada". En lo que se pedía al Gobierno de La Rioja "hay cosas que se están haciendo y otras que se pretenden hacer".

Así, ha dicho que ya hay una consulta específica, con el doctor Jose Ramón Blanco; y para contar con un registro se está esperando a tener un paraguas nacional. "Desde la gerencia del SERIS se mantienen reuniones con la asociación y ya se está habiendo formación", ha dicho.

"La gran mayoría de españoles sabemos que ustedes, los socialistas, están en una realidad subjetiva", ha dicho Olarte considerando que "el problema más grave" de la Sanidad está "provocado por la ministra, que es un auténtico desastre" y ha hecho un "bodrio de Estatuto Marco".

PROPOSICIÓN NO DE LEY: APROBACIÓN PARCIAL

En el texto de la proposición se instaba al Gobierno de La Rioja a constituir, en el plazo máximo de dos meses, un Grupo de Trabajo para el Abordaje Integral de la COVID Persistente dentro de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de La Rioja. Cuestión que ha sido rechazada con los votos de PP y Vox.

También se ha rechazado, con los votos de los grupos parlamentarios PP y Vox, elaborar un documento de recomendaciones para la integración de la COVID persistente en la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de La Rioja; y remitir al Parlamento de La Rioja un informe sobre la evolución de la atención de las personas con COVID persistente.

Sí que se ha aprobado, con los votos de PP e IU, que se han unido a los del grupo proponente, PSOE, y sólo el voto en contra de Vox, pedir al Gobierno riojano que implante un Programa Permanente de Formación Continuada Acreditada sobre COVID Persistente.

Junto a esto, promover espacios de intercambio de conocimiento sobre la COVID persistente y sus repercusiones funcionales y laborales, dirigidos a los profesionales que intervienen en los procedimientos de valoración médica, incapacidad laboral y resolución de controversias relacionadas con esta enfermedad; así como establecer mecanismos de participacion de las asociaciones de personas afectadas.

FALTA COORDINACIÓN Y FORMACIÓN

El declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Regional de COVID Persistente, Rubén López, ha afirmado que falta "coordinación" entre las distintas especialidades sanitarias.

También piden que, en cada una de ellas, haya un sanitario de referencia que conozca las peculiaridades de la COVID persistente.

"Todas las enfermedades hoy en día están coordinadas, pero la COVID persistente es una jaula de grillos", ha indicado señalando que la COVID-19 es multisistémica, pero los distintos especialistas "no tienen comunicación entre ellos".

Ha asegurado que, incluso, "hay muchos médicos que no saben dónde tienen que derivar" y que, "incluso, hay algunos que todavía dudan de que hay COVID persistente".

Tras escuchar el debate parlamentario no ha estado de acuerdo en que se esté cumpliendo con la PNL aprobada hace medio año. El "único" avance que ha habido, ha dicho, "es porque ha metido mucha caña el doctor José Ramón Blanco".

Se basa en que "hay consultas monográficas por la tarde con él y, en vez de tener diez minutos por la mañana, tenemos media hora por la tarde y tiene más tiempo con nosotros", ha contado.

"Pero no se ha hecho absolutamente nada más. Ni se ha formado a médicos, ni se ha formado a mutuas, ni se ha formado a inspectores, ni se ha formado a nadie. A menos que nosotros sepamos, ni tengamos consciencia", ha añadido.

Otra reivindicación de las personas con COVID persistente es que "no se forma a las mutuas". Sergio Orbea, vocal de la asociación, ha explicado que, a causa de esto, él acudió a la mutua y "lo primero que hizo el médico" fue darle "una mascarilla porque contagiaba". Con lo que esta enfermedad se ha convertido en el SIDA de este siglo.

Ha relatado que se presentan a los distintos especialistas "con miedo". "Porque no sabes si ese especialista controla la COVID persistente o directamente va a pasar de ti y estás esperando cuatro o cinco meses que hay de lista de espera y, luego, vas y sales llorando. Porque no sales de otra manera que llorando", ha contado.

"Una cosa que todos los miembros de la asociación coincidimos es que la única consulta de la que salimos con una sonrisa de oreja a oreja es cuando vamos con el doctor Blanco, porque tiene empatía", ha dicho.