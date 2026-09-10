La creación de empresas baja un 23,6% en julio en La Rioja

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LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja bajó un 23,6 por ciento en julio en tasa interanual con un total 42 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 7, un 46,2 por ciento menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 42 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 0,63 millones de euros, lo que supone un 59,11 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año (0,63 millones de capital desembolsado).

De las 7 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en La Rioja, 6 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 1 restantes por otras causas.

Aragón (+21,47 por ciento) Murcia (+15,81 por ciento) y Comunitat Valenciana (+14,91 por ciento) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, La Rioja y Extremadura con retrocesos de un 24,36 por ciento, 23,64 por ciento y un 13,39 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+66,67 por ciento), Murcia (+33,33 por ciento) y Cataluña (+30,71 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que La Rioja, Navarra y Canarias las que menos, con retrocesos de un 46,15 por ciento, 25 por ciento y un 19,32 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 66,7 por ciento en La Rioja en julio, hasta las 15 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 2,43 millones de euros, cifra un 67,4 por ciento inferior a la de julio del año anterior.